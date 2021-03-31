Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bakan Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar arasında virüs görülme oranının azaldığını belirterek “Toplam vakaların yüzde 20’sini yaşlılar oluşturuyordu. Bu oran 16,8’e indi. Aşılandıkça oran düşüyor” dedi. Şimdilik şehirler arası giriş çıkışların kapatılmayacağını dile getiren Koca, öğretmen, hâkim, savcı, polis, jandarma ve askerlerin aşılanmasına bu hafta başlanacağını aktararak “58 il çok yüksek risk grubunda. Türkiye genelinde sürü bağışıklığı yüzde 10’a çıktı” ifadelerini kullandı.

“BURUNDAN SPREY AŞISI ALABİLİRİZ”

Burundan sprey şeklinde uygulanan Intranazal Covid aşısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca “Yakın takipteyiz. Üretim sürecini bekliyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde izin alınabilir. Ardından gönüllülere Ankara Şehir Hastanesinde birinci fazı başlatmış olacağız. Tek doz çift doz alternatifler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu. Toplamda 2,8 milyon doz BioNTech aşısının geldiğini bu sayının 4,5 milyona çıkacağını hatırlatan Koca “Çin’den de nisan ayı itibarıyla 10 milyon dozun üzerine aşı getirteceğiz. Rusların aşısı Sputnik-V için henüz imzalar atılmadı. Bu da iki ay içerisinde netleşecek. Vatandaş istediği aşıyı olabilecek Bir kişi ilk hangi aşıyı olduysa, ikinci doz da yine aynı aşıdan yapılacak” şeklinde konuştu.

“TERAVİHLER KILINACAK”

Yerli aşıda nisan sonunda Faz-3’e geçileceğini bildiren Koca, ramazanda teravih namazlarının da kılınabileceğini söyledi. Bakan Koca, AK Parti kongrelerine ilişkin eleştirilere “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığını düşünüyorum. Bir ayrıcalık çıkarma hikâyesi doğru olamaz” şeklinde cevap verdi. Mutant virüse ilişkin de şunları söyledi: Türkiye’de mutasyonun görülme oranı yüzde 75’lere ulaştı. Virüsün yerini İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Brezilya varyantı da iki İstanbul, bir de İzmir’de olmak üzere toplam üç kişide görüldü. G. Afrika varyantı vakamız ise 157’ye çıktı.