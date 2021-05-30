Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele, aşı ve kısıtlama uygulamalarıyla olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Vaka sayılarının düşüş hızının arttığı bugünlerde son durum belli oldu. Son 24 saatte 218 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yerli aşıda Faz-2 aşaması için gönüllüler aranıyor Bakan Varank, TÜBİTAK bünyesinde çalışmaları devam eden ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP temelli yerli koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denenmesi için 480 gönüllü arandığını duyurdu.

Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor oluştu Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayının faz-2 raporuna göre, 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi.