Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sıcakların artışıyla birlikte derisinde yanma, batma, kırmızı şişlik şikâyetiyle dermatoloji kliniklerine başvuran kişilerin sayısında da artış olduğunu söyleyen Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bu durumun “ısı alerjisi” olarak tanımlanan kurdeşenden kaynaklanabileceğini belirterek “Alerjik bir reaksiyon olarak bilinen kurdeşenin bir sebebi de sıcaklar olabilir. Ter, tıkanmış gözenekler tarafından cildin altında tutulduğunda ısı döküntüsü oluşur. Sebepleri arasında nemli hava, fiziksel aktivite veya vücut sıcaklığında artışa yol açan diğer faktörler bulunur. Isı döküntüsü kendi kendine kaybolsa da, daha şiddetli veya kalıcı durumlar da yaşanabilir” dedi. Prof. Dr. Akçay, ısı alerjisinden korunmak için nemden, aşırı sıcaklardan uzak durmayı, sık duş almayı ve bol kıyafetler giymeyi tavsiye etti.