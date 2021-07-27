Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Suda boğulan kişinin en hızlı şekilde ağzı ve burnu suyun üstünde kalacak şekilde suyun üstüne çıkartılıp bir can simidi ya da ip yardımıyla su dışına alınması gerektiğini belirten göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, ilk yardımı şöyle anlattı: Suda boğulan kişilerde kontrol edilmesi gereken en önemli üç şey; solunum ve kalp atımının kontrolü ile boynunda omurga hasarının olup olmadığıdır. Su dışına çıkarılırken ve çıkarıldıktan sonra herhangi bir omurga travmasına karşılık baş ve bel bölgesi sabit tutularak düz yatar pozisyona getirilmelidir. Hızlıca kalp atımı ve solunumu kontrol edilerek yeniden canlandırma manevralarına başlanmalıdır. Kalp atımı ve solunumu normale dönen hasta hızlıca en yakın hastaneye götürülmelidir. Hastaneye götürülürken kalp atımıyla beraber solunumu monitör aracılığıyla kontrol edilmeli ve hastaya mutlaka oksijen tedavisi başlanmalıdır.

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