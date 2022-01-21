Türkiye Gazetesi

Her hastada farklı şiddette tat alma bozukluklarının görüldüğünü dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı, hem vücudumuzdaki normal tat alma sisteminin nasıl çalıştığı hem de virüsün tat almayı nasıl etkilediği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TAT ALMA SADECE DİLİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞMİYOR



Virüse maruz kalan her iki kişiden birinde tat alma sorununun yaşandığını hatırlatan Duygu Vardağlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Tat alma deyince aklımıza ilk olarak dil üzerinde fark ettiğimiz tomurcuklar ve bu tomurcuklara yerleşmiş tat almaçları gelir. Fakat bu açıklama henüz tat alma sürecinin sadece başlangıcıdır ve bu süreç aslında periferdeki diğer dokulara vücudun hangi moleküllerle karşılaştığını ve metabolik olarak neye hazırlanması gerektiğini bildirir. Örneğin; tat sinyallerine göre tatlı tat karbonhidrat varlığına, umumi tat ise protein/peptitlerin varlığına işaret eder. Bu sebeple tat alma duyusu vücut için sadece bir haz kaynağı olmaktan çıkar ve oldukça kuvvetli, anlamlı metabolik sinyaller haline gelir. Bu durumu damakta ve yemek borusunda bulunan tat almaçları değil ama pankreas ve incebağırsak gibi organlarda bulunan tat almaçları en iyi açıklar.”



Koronavirüs ile enfekte olan çoğu kişide koku ve tat alma bozuklukları gelişebiliyor.



KORONAVİRÜS NEDEN TAT ALMAYI ETKİLİYOR?



Virüsün neden tat almayı etkilediğine dair de açıklamalarda bulunan Vardağlı, şu bilgileri verdi:

“Bilindiği üzere SARS-CoV 2’nin henüz aydınlatılan yapısında Spike adı verilen protein yapılar bulunur ve bu yapı sayesinde membranında ACE-2 almacını bulunduran hücrelere tutunur. Bu demek oluyor ki ACE-2 almaçları dilimizde bulunuyor ve SARS-CoV 2 bu sayede tat tomurcuklarına tutunuyor. Başka bir mekanizma ile hücre içerisine girip çoğalma sürecini başlatabiliyor. Dahası her çoğaldığı hücreyi zamanla yok etmesiyle, tat almaçlarını bulunduran hücreleri kaybetmiş yani tat alma duyusunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş oluyoruz.”



COVID KAYNAKLI TAT KAYBI GERİ KAZANILABİLİR



Son olarak dil üzerinde tat alma dokularının yenilenme kapasitesi yüksek olduğundan bu duyuyu geri kazanabildiğimizden bahseden Vardağlı, şunları söyledi:

“Rejenerasyon kapasitesi yüksek olan dil hücreleri zamanla yeni tat tomurcukları oluşturabildiği ve yeniden tat almaçları sentezleyebildiğinden, tat alma duyumuzu tamamen ya da belirli bir yüzde geri kazanabiliyoruz. Fakat bazen akciğer dokusunda yerine koyulamayan, hücresel kayıplar söz konusu olabilir.”

Bilim insanları, COVID-19'da tat ve koku kaybına yol açan genleri buldu Genom ve biyoteknoloji şirketi 23andMe'deki araştırmacılar, belirli bir genetik lokusa sahip kişilerin COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle koku ve/veya tat alma yeteneğini kaybetme olasılığının yüzde 11 daha fazla olduğunu buldu.

Uzmanlar “gizli salgın” diyerek uyardı: Covid-19 sonrasında patlayacak Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde ancak uzmanlar insanlığın aslında gizli bir salgın riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında 1.2 milyon kişi antibiyotiklere direnç gösteren tedavi edilebilir enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.