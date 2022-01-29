Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre Türkiye’de iki milyon kişi kısırlık problemi yaşıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen her yedi çiftten biri çeşitli sebeplerden dolayı anne baba olamıyor. Kadınlarda kısırlığın en önemli sebeplerinden biri “erken yumurta yaşlanması”. Günümüzün çevre şartlarının olumsuz etkisiyle 20 yaşındaki gençlerde bile görülebilen “yumurtalık yaşlanması”, kadının kendi kanı kullanılarak yapılan uygulamalarla başarılı şekilde tedavi edilebiliyor.

Adını daha çok cilt gençleştirme işlemleriyle duyuran PRP (plateletrich plasma) tekniğinin son yıllarda yumurta gençleştirmek amacıyla da yoğun olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar “Erken menopoz da dediğimiz yumurtalık yaşlanması artık daha sık görmeye başladığımız bir durum. Yumurtalık yaşlanması kısaca yumurta sayısının azalması ile beraber geride kalan yumurtalardaki kalitenin de azalmasıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri araştırdığımızda çoğunlukla altından bu problem çıkıyor. Bu problemi yaşayan ve anne olmak isteyen kadınların zaman kaybetmeden uzmana başvurması gerekir. Çünkü yumurtalık yaşlanmasının belirtisi yoktur. Ancak belirli hormon testleri ile belirlenebilir. Bu durumu geri döndürmek ya da durdurmak mümkün değildir. Yapılacak tek şey geride kalan yumurtaların kalitesini koruyarak gebelik elde edebilmektir” dedi.

KÖK HÜCRELERİ UYARIYOR

Erken yumurtalık yetmezliğinin ve düşük yumurtalık rezervinin şu anda dünyada birtedavisi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Attar, buna rağmen PRP tedavisi sayesinde bu kadınların bebek sahibi olabildiklerini söyledi. Yumurtalıkları gençleştirmek için kullanılan PRP’nin, herhangi bir yan etkisi olmayan ve kısırlık tedavisinde son yıllarda yoğun olarak uygulanan bir metot olduğunu anlatan Prof. Dr. Attar “Vücutta bulunan ve olgun hücrelerin öncüsü olan kök hücreler, uygun bir uyarıcı ajanla yumurta dâhil insan vücudundaki herhangi bir hücreye dönüşebilme kapasitesine sahip. Kadınların yumurtalıklarında da kök hücreler bulunuyor. PRP işleminde kadının kendi kanı, birtakım işlemlerden geçirilerek büyüme faktörleri salgılayan trombosit bakımından zengin hâle getiriliyor. Bu madde yumurtalıklara enjekte edildiğinde kök hücreleri uyararak yumurtaya dönüşmelerini sağlıyor” diye konuştu.

HER HASTAYA UYGULANMIYOR

PRP’nin her hastaya uygulanamadığının altını çizen Prof. Dr. Erkut Attar, başarılı sonuçlara ulaşmak için doğru hasta seçiminin önemini belirterek sözlerine şöyle devam etti: İleri yaştaki, az yumurta çıkan hastaya da PRP yapıyoruz. Düşük yumurtalık rezervi için sınıandırma sistemleri var. Yumurta hacimleri iyi, yaşları daha genç olan hastalar tercih edilerek uygulama yapılıyor. Yumurta hacimleri çok küçük, menopoz süresi çok uzun, yaşı ileri olanlara PRP’yi genel olarak uygulamıyoruz. Dolayısıyla seçerek uyguladığımız hastalarda sonuçlar gayet iyi. Erken yumurtalık yetmezliklerinde ve yumurta rezervi azalmış hastalarda PRP tam bir tedavi yöntemi diyebiliriz” dedi.

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