Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede en etkili yöntem olarak görülen aşılama ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Salgın nedeniyle birçok ülke aşılama seferliğine başlamış, fakat dünya genelinde aşıların yan etkileri ise merak konusu olmuştu.

Aşının vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik ve ağrı ile aşı sonrası yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrıları en yaygın yan etkiler olarak gösterilirken, aşıların yan etki göstermeyen bireyler üzerinde etkili olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti.

Japon bilim adamları, aşıların yan etkilerine dair yaptıkları bir araştırmada, antikor seviyesi ile ilgili önemli bir bulguya rastladı.

YÜKSEK ATEŞTE ANTİKOR DAHA FAZLA

Aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Japon uzmanlar, İki doz BioNTech aşısının uygulandığı 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü. Yapılan çalışmada, aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

İkinci doz aşının ardından 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1,8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi.

Çalışma sonucunda ayrıca ateş, kol şişkinliği ve baş ağrısı gibi yan etkileri tedavi etmek için kullanılan ateş düşürücü ilaçların kullanılmasının antikor düzeylerini düşürmediği tespit edildi.

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