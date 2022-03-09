Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini belirtti. Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların yurtdışına gitmesine tepki göstermiş, "Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin konuşan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler" dedi.

“ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ”

Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" diye konuştu.

Bakan Koca’dan sağlık çalışanlara saldıranlarla ilgili paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı.