11 ayın sultanı Ramazan geldi. Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Hecer, sahura mutlaka kalkılması gerektiğini ve sahur yapmadan yemek yiyip, yatmanın iftarda yemeğe fazla yüklenildiği için kalp krizi riskini arttırdığı kaydetti. Hecer, iftarda ve sahurda doğru ve dengeli beslenmenin ipuçlarını paylaştı.

ÇORBA HEM BESLEYİCİ HEM DOYURUCU

Çorba hem çok besleyici hem de doyurucu özelliği var. Çorbamızı içelim, midemizde gezinsin, mide çeperlerini sarsın ki aşırı yemeyelim ve mide asitliğimizi düşürsün. 15 dakika ara verip, kendimize gelelim ve arkasından hafif çapta dengeli beslenelim. Dengeli beslenmek derken mutlaka sebzemiz olsun. Etimiz olsun diyorum, ama tabii ki alım gücüyle alakalı bir şey bu da. Mutlaka en azından tavuk tarzı ve az da olsa kırmızı ete yer verelim.

LİMON, DEMİR SİNDİRİMİNDE ÖNEMLİ

Demir eksikliği anemisi Türkiye’de zaten çok yoğun. Bu nedenle de besindeki demiri almak lazım. Ispanağın içinde, hayvansal gıdalarda ve ette bol demir var, ama bunları az tüketiyorsak, kurubaklagilden yani mercimekten, kuru fasulyeden demir ihtiyacını karşılayabiliriz. Yeşil yapraklı sebzelerde de demir bulunmakta, ancak demirin oradaki emilimini arttırmak için yemeğin içine bir parça kıyma katalım. Normalde bir sebzedeki ya da kurubaklagildeki demirin yüzde 4’ü ila 15’i emilebilmektedir. Vücudumuz o kadarından faydalanabiliyor. Ama bunun içerisine biz bir parça et katarsak ve biraz da C vitaminini arttırırsak, mesela limon sıkarsak o zaman demirin emilimini yüzde 40’lara kadar çıkartabiliriz. Et tüketemiyorsak bile böyle destekleyebiliriz.

SAHURSUZ ORUÇ TUTMAYIN, İFTARDA ÇOK YEMEYİN

Karnımız toksa ve sahura kalkmamak için yiyip yatıyorsak, bu durum midemizde çok büyük bir rahatsızlık oluşturacaktır. Sahursuz oruç tuttuğumuzda iftarda çok aç olacağımız için yemeğe fazla yükleniriz bu da kalp krizi riskini arttırır. O yüzden yatarken midemiz biraz boş olsun. O zaman sahurda yiyip tekrar yatacağız diyeceksiniz, sahurda hafif yiyeceğiz. Kahvaltı ile geçirelim. Yumurta mutlaka tüketelim çünkü bizi tok tutacaktır ve aynı zamanda müthiş bir demir kaynağıdır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Bir yumurtayı haşlayalım yanında da kahvaltılıkla mutlaka sahurumuzu yapalım.

TARÇINLI ELMA METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIR

Evlerimizin etrafında parklar var, yeşil alanlar var. Bu parklarda yavaş tempoda bile 1 saat kadar yürüyüş yapıp, daha sonra gelip tatlı veya meyvemizi yiyebiliriz. Tatlı yemek istiyorsak, bu güzel bir sütlaç, kazandibi olabilir. Hiç olmazsa bir helva kavurabiliriz. Bu tarz tatlılar, yani bir baklava, şöbiyet değil de hafif tatlılar daha yararlı olur. Tatlı yerine daha çok hafif, kalorisi düşük ama vitamin yönünden zengin meyveleri önerebiliriz. Yeşil elma da tüketebilirsiniz. Yeşil elmayı üzerine tarçın dökerek tüketebilirsiniz. Böylece metabolizmanız daha da hızlanır. Fakat bütün gün aç kalan mideyi çok fazla doldurmamak gerekiyor. Aksi halde kalp krizini riski artar, tansiyon ise tetiklenebilir.

RAMAZAN AYINDA TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT!

Gün içerisinde susuz kalmamak için iftar ve sahurda tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Tuz tüketiminin fazla olması bizde susuzluk hissi oluşturacağından gün içerisinde çok fazla su ihtiyacımız olacak. İftar ve sahurda tuz konusunda dikkat etmeliyiz. Sahurda kızartma yemektense domates, salatalık gibi su değeri yüksek besinler tüketmek su ihtiyacımızı azaltacaktır. İftarda kesinlikle susuz kalmayalım. Günde 4 litre su da içmeyin. Çünkü boş mideyle aşırı su tüketmek su zehirlenmesine neden olur.

