İnternette gördüğü sözde şifa yöntemini denemek isteyen 23 yaşındaki gencin yaptığı hayrete düşürdü. Acil ameliyatla kurtarılan hasta sonrası doktorlar, “İnternetteki tedavilere güvenmeyin” uyarısında bulundu.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde yaşayan 23 yaşındaki bir adam, internette gördüğü bir şifa yöntemini uygulamak isterken ciddi sağlık problemi yaşadı.

Zheng adlı genç, internetten okuduğu bir yöntemi kendi başına denemek istedi ve yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda canlı bir sülüğü üretrasından (idrar yolundan) soktu.

Kısa süre sonra şiddetli ağrı ve idrar yapma sorunları yaşamaya başlayan genç, sülüğün önce üretrayı tıkadığını, ardından mesaneye ilerleyerek duvarlara yapıştığını fark etti. Mesanede serbest bırakılan ‘antikoagülan maddeler’ durumu daha da kötüleştirdi.

ULTRASONDA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Ağrılar dayanılmaz hale gelince genç, yerel bir hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Doktorlar, hastanın açıklamaları karşısında şaşkına döndü ve yapılan ultrason muayenesi mesanede canlı bir sülüğün bulunduğunu ortaya koydu.

SÜLÜK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Hastanede acil cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Üroloji uzmanlarından oluşan bir ekip, bölüm başkan yardımcısının liderliğinde transüretral yöntemle yabancı cismi çıkardı. Operasyon başarılı geçti ve sülük tamamen çıkarıldı. Müdahalenin ardından hasta normal şekilde idrar yapabilir hale geldi ve ağrıları sona erdi.

“İNTERNETTEKİ YÖNTEMLERE GÜVENMEYİN” UYARISI

Zhengzhou Halk Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Dr. Shang Zhongjie, olayı toplum için bir uyarı olarak nitelendirerek, internette yayılan sözde şifa yöntemlerine güvenmenin risklerine dikkat çekti. Dr. Shang, bu tür girişimlerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini kronik ağrı, idrar problemleri, tekrarlayan enfeksiyonlar ve üretra darlığı gibi sorunların görülebileceğini ifade etti.

Doktorlar, söz konusu olayın kendi kendine tedavi girişimlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdiğini belirterek, sağlık sorunlarında mutlaka uzmanlardan yardım alınmasını ve doğrulanmamış yöntemlerden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

