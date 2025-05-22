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Anne babalar dikkat! Disleksi ergenlikte depresyonu tetikliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anne babalar dikkat! Disleksi ergenlikte depresyonu tetikliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Disleksi, sadece okuma-yazma güçlüğü değil; ergenlikte yeniden yapılanan beyinle birlikte duygusal ve sosyal gelişimi de etkileyen nörogelişimsel bir farklılıktır. Auto Train Brain CEO’su Günet Eroğlu, bu durumun özellikle ergenlikte artan sınav ve kimlik baskısıyla birleştiğinde, anksiyete ve depresyona zemin hazırlayabileceğini vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Toplumda okuma ve yazma güçlüğü olarak bilinen disleksinin kişinin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini de şekillendiren nörogelişimsel bir farklılık olduğunu söyleyen Auto Train Brain Ceo’su Günet Eroğlu “Ergenlikte beyin, özellikle bazı bölgelerde yeniden yapılanmaya gider. Beyin bu dönemde kortikal incelme olarak adlandırılan doğal bir gelişim sürecinden geçer. Ancak disleksili ergenlerde, bu kritik beyin bölgeleri zaten nörogelişimsel olarak farklı bir yapıya sahiptir. Bu yapısal farklılıklar; kişinin stresle başa çıkma, sosyal reddedilme durumlarını yönetme ve duygusal esneklik becerilerini doğrudan etkiler. Özellikle 17 yaş civarında artan sınav baskısı, kimlik arayışı ve sosyal kıyaslamalar gibi yoğun baskılarla birleştiğinde, bu nörobiyolojik zemin anksiyete ve depresyon gibi klinik tablolara yol açabilir “dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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