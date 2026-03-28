Geçmişte yaşam süresi oldukça kısıtlı olan multipl miyelomda, tıp dünyası devrim niteliğinde adımlar attı. Günümüzde klasik kemoterapilerin yerini büyük oranda yeni tedavilere terk ettiğini ve yeni çıkan ilaçlarla yaşam süresinin tıbbi olarak uzadığını belirten Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, “Artık hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar ve gen tedavileri sayesinde hastalığı bir tansiyon veya şeker hastalığı gibi ‘kronik’ bir sürece yayabiliyoruz. Eskiden en fazla 5 yıl olan sağ kalım süreleri, bugün 9-10 yılları aşmış durumda” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Yeni nesil ilaçların yanı sıra tedavinin en güçlü kalelerinden biri hâlâ “otolog nakil” yani hastanın kendi kök hücresinden yapılan nakil işlemi. Prof. Dr. Mehtap, tedavinin seyrini şöyle özetliyor: Hedefe yönelik tedavilerle hastalığı kontrol altına aldıktan sonra yapılan nakiller, iyilik hâlini kalıcı kılıyor. Tamamen iyileşme (kür) henüz mümkün olmasa da, sürekli gelişen tedavi seçenekleri sayesinde hastalarımız kaliteli bir hayat sürerek uzun yıllar aramızda kalabiliyor.

GALATA KULESİ KIRMIZIYA BOYANDI

Multipl Miyelom Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, 26 Mart’ta kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Türk Hematoloji Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu özel ışıklandırma, dünya genelinde multipl miyelom konusunda bilinci artırmak için yürütülen “Light the World Red” küresel farkındalık hareketinin Türkiye ayağı olarak hayata geçirildi. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Özgür Mehtap, Prof. Dr. Emre Eşkazan ve Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, Sağlık Editörümüz Ziyneti Kocabıyık’a etkinlikle ilgili bilgi verdi.

‘MULTİPL MİYELOM’A BOĞAZ’DA KIRMIZI IŞIK YAKILDI

Kanser Savaşçıları Derneği ve International Myeloma Foundation 1-31 Mart Multipl Miyelom Farkındalık Ayı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, kanser hastaları ve yakınları İstanbul Boğazı’nda moral buldu. Valide Sultan vapuru ile yapılan Boğaz turu sırasında vapur “Light the World Red” küresel farkındalık hareketi kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatılarak hastalığa dikkat çekildi.

Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu Akgün ve Dernek Kurucu Başkanı olan iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner multipl miyelom hastalığının yaşlanan dünyanın kâbusu hâline gelmeye başladığını belirterek, “Daha çok yaşlılarda görülen bu hastalık genç yaşlara doğru da kayıyor. Özellikle hastalığın en önemli belirtilerinden olan kansızlığı yaşlılarda ciddiye almalıyız” mesajını verdiler.



