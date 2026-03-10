Rahim ağzı kanseri yılda yüz binlerce kadını etkiliyor. Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, HPV aşısının kanseri önlemede hayati olduğunu vurguluyor: 9 yaşından itibaren aşı, ölümleri engelleyebilir ve hayat kurtarır.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadını etkileyen ve 270-311 bin kişinin ölümüne sebep olan rahim ağzı kanseri ile mücadelede aşılamanın önemine dikkat çeken kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan “Kansere sebep olan HPV’ye karşı aşı ile bağışıklık kazanıldığında, HPV vücutta var olsa bile kanser oluşumu engellenebiliyor.

Özellikle Smear ve HPV testlerinin düzenli uygulanması, kanserleşme sürecindeki hücresel değişimlerin 15-20 yıl öncesinden tespit edilmesine imkân tanıyor” dedi.

Tıbbın elinde rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı gibi bir silahın bulunduğunu aktaran Opr. Dr. Erkan, “Aşı ile ölümler önlenebilir. Avustralya gibi ülkeler yaygın aşılama ile 2035’te bu hastalığı tamamen yok etmeyi planlıyor.

Kadın ve erkeklere 9 yaşından itibaren yapılabilen bu aşılama, bir insanın hayatını kurtarmak için en somut adımdır” diye konuştu.

