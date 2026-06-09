Üniversite öğrencisi Annalise Donelon, uzun süre devam eden baş ağrılarını sınav stresine bağladı. Ancak yapılan tetkiklerin ardından genç kadının hastalığı ortaya çıktı.

20 yaşındaki Annalise Donelon, baş ağrıları ve sürekli yorgunluk şikayetleri nedeniyle defalarca aile hekimine başvurdu. Doktorlar başlangıçta belirtilerin B12 vitamini eksikliğinden kaynaklandığını düşünerek tedavi uyguladı. Ancak yapılan B12 enjeksiyonları genç kadının şikayetlerini hafifletmedi.

İkiz kız kardeşleriyle birlikte fotoğrafta görülen Annie'ye vitamin iğneleri yapıldı ancak durumu iyileşmedi.

TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

The Sun'da yer alan habere göre; Kimya mühendisliği öğrencisi olan Donelon, zamanla ağrılarının şiddetlendiğini ve yüzünün bir tarafının testereyle kesiliyormuş gibi hissettirdiğini söyledi. Bunun üzerine yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında, beynindeki sıvı dolu boşluklardan birinde yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde yüksek dereceli kanserli bir beyin tümörü tespit edildi.

“TARİF ETMEK İMKANSIZDI”

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde eğitim gören Donelon, tümörün büyük bölümünün çıkarılması için ameliyata alındı. Genç öğrenci daha sonra altı hafta boyunca radyoterapi gördü ve tedavi sürecinde saçlarını kaybetti.

Anne Lisa Donelon, kızının uzun süre aşırı yorgunluk yaşadığını ancak uygulanan tedavilere rağmen durumunun düzelmediğini belirterek, "Önce hormonal bir sorun, migren ya da üniversite sınavlarından kaynaklanan stres olabileceğini düşündük. Ancak tomografi sonucunda beyninde bir lezyon bulunduğunu öğrendiğimizde yaşadığımız duyguyu tarif etmek imkansızdı" dedi.

ACİL SERVİSE BAŞVURDUĞUNDA ORTAYA ÇIKTI

İlk belirtiler 2024 yılının sonlarında ortaya çıkarken, Donelon'un sağlık durumu 2025 yılının ekim ayında ciddi şekilde kötüleşti. Migren ilaçları ve hormon tedavileri de sonuç vermedi. Ailesi, genç kadının bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğini ifade etti.

Acil servise ikinci kez başvurmasının ardından kesin teşhis konuldu. Yapılan incelemelerde tümörün beynin karıncık adı verilen bölümünde yer aldığı ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını engelleyerek basınç artışına neden olduğu belirlendi.

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ZORLU AMELİYAT GEÇİRDİ

Donelon, 22 Ekim'de yaklaşık 11 saat süren zorlu bir beyin ameliyatı geçirdi. Tümörün beynin derin bölgelerine yerleşmiş olması nedeniyle ameliyatın ardından altı haftalık radyoterapi tedavisi uygulandı.

Ailesi, yapılan kontrol taramalarında tümörün tamamen yok olup olmadığının henüz netleşmediğini açıkladı. Bu nedenle İngiltere'de kamu sağlık sistemi kapsamında sunulmayan klinik araştırmalar ve yurt dışındaki özel tedavi seçenekleri değerlendiriliyor.

Genç kadın bu kapsamda Londra'da moleküler profilleme testlerinden geçti, Paris'te hedefe yönelik tedavi seçenekleri için incelemeler yaptırdı ve Almanya'da uygulanacak immünoterapi tedavisine başlamaya hazırlanıyor. Klinik araştırma aşamasında bulunan bu tedavinin, hastaya özel geliştirilen bir kanser aşısı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

TEDAVİ İÇİN BAĞIŞ TOPLANIYOR

Aile, tedavi masraflarını karşılayabilmek için yaklaşık 100 bin sterlin toplamaya çalışıyor. Sağlığına kavuşmasının ardından eğitim hayatına dönmek isteyen Donelon'un, kimya mühendisliği yerine biyokimya alanında eğitim almayı planladığı öğrenildi.

Genç kadın, gelecekte genomik tıp alanında çalışarak kendi hastalığına benzer rahatsızlıklar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

The Brain Tumour Charity'nin Bilim Direktörü Dr. Simon Newman ise yaptığı açıklamada, "Annie gibi hastaların dünyanın farklı ülkelerindeki tedavi seçeneklerini araştırmak zorunda kalmadan güvenli ve etkili tedavilere ulaşabilmesi gerekiyor. Bu nedenle İngiltere'de daha fazla klinik araştırmanın hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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