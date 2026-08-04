Denizaltı değil, şifa merkezi! İçeride uygulanan tedavi birçok hastaya umut oldu

"YAKLAŞIK 20 METRE DERİNLİĞE DALIŞ SİMÜLASYONU OLUŞTURULUYOR"

Tedavi seansının 2 saat sürdüğünü ifade eden Akyol, "Toplam seans sayısı hastalığa göre değişiyor ancak ortalama 30 seans uygulanıyor. Bazı hastalarda bu sayı daha az ya da daha fazla olabiliyor. Tedavi sırasında basınç odası yaklaşık 20 metre derinliğe dalış simülasyonu oluşturuyor. Bu sayede kandaki oksijen çözünürlüğü ve taşınan oksijen miktarı artıyor. Hastalar da bu süreçte maske aracılığıyla yüzde 100 oksijen soluyor. Tedavi basıncı ve süresi hastalığa göre değişebiliyor. Her hasta için aynı protokol uygulanmıyor. Her tedavide olduğu gibi bunun da bazı yan etkileri bulunabiliyor. En sık karşılaştığımız durum, basınca bağlı kulakta dolgunluk hissi ve kulak eşitleme güçlüğü. Dağa çıkarken yaşanan kulak basıncına benzer bir durum oluşabiliyor. Ancak deneyimli operatörlerimiz hastalara gerekli manevraları öğretiyor ve bu sorunlar genellikle kolaylıkla aşılabiliyor." diye konuştu.