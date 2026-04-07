Fazla tuz, mide kanseri riskini artırıyor!
Mide sağlığını olumsuz etkileyen birçok faktör bulunduğunu belirten uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin bunlardan biri olduğunu söylüyor.
- Yüksek tuz alımı, mideyi koruyan mukozal tabakayı tahriş ederek zayıflatır ve mideyi zararlı maddelere karşı daha savunmasız hale getirir.
- Bu durum, özellikle Helikobakter pilori gibi bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak mide kanseri riskini artırabilir.
- Sigara ve alkol kullanımıyla birleştiğinde aşırı tuz tüketiminin tehlikesi daha da büyür.
- Günlük sodyum tüketiminin sınırlandırılması ve gizli tuza karşı farkındalık oluşturulması önemlidir.
- Yemeklerde sarımsak, kırmızı biber, kekik gibi baharatlar ve limon gibi turunçgiller kullanılarak lezzetten ödün vermeden tuz tüketimi azaltılabilir.
- Alışveriş yaparken ürün etiketlerindeki sodyum oranının kontrol edilmesi ve 'az tuzlu' ibaresi bulunan ürünlerin tercih edilmesi sağlıklı bir yaklaşımdır.
ZİYNETİ KOCABIYIK -Aşırı tuz tüketiminin doğrudan kansere yol açmasa da ciddi riskler oluşturabildiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Gastroenteroloji ve Dâhiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Yüksek tuz alımı, mideyi koruyan mukozal tabakayı tahriş eder ve zamanla zayıflatır. Bu durum, mideyi zararlı maddelere ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hâle getirir” dedi.
Özellikle Helikobakter pilori gibi bakterilerin çoğalmasını kolaylaştıran bu durumun, mide kanseri riskini artırabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Atamer, sigara ve alkol kullanımıyla birleştiğinde ise tehlikenin daha da büyüdüğünü vurguladı. Prof. Dr. Atamer ayrıca günlük sodyum tüketiminin sınırlandırılması gerektiği ve gizli tuza karşı farkındalık oluşturulması konusunda uyardı.
Tuz tüketimini azaltmanın, lezzetten ödün vermek anlamına gelmediği değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Atamer, sözlerini şöyle tamamladı: Yemeklerde sarımsak, kırmızı biber, kekik gibi baharatlar ve limon gibi turunçgiller kullanılarak daha zengin ve dengeli tatlar elde edilebilir. Ayrıca alışveriş yaparken ürün etiketlerindeki sodyum oranını kontrol etmek ve ‘az tuzlu’ ibaresi bulunan ürünleri tercih etmek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.