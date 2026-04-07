Kanserde erken teşhiste yeni dönem! Yapay zekâ 2 milyon mamografiyi taradı
Sağlık Bakanlığı, göğüs kanseriyle mücadelede yeni bir adım atarak “Mamografi Tarama Raporlama Sistemi”ni devreye aldı.
- 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu yapay zekâ desteğiyle incelendi.
- 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik tarama programı kapsamında KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çekilen mamografi görüntüleri dijital ve merkezi bir sistemde toplanıyor.
- Yapay zekâ algoritmaları şüpheli bulguları yüksek doğrulukla tespit ederek radyologlara karar desteği sağlıyor ve raporlama sürecini hızlandırıyor.
- Şüpheli bulgu tespit edilen hastalar için MHRS üzerinden öncelikli randevu oluşturuluyor.
- Hastalar ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına hızlıca yönlendiriliyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Bakanlığın açıklamasına göre, 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu yapay zekâ desteğiyle incelendi.
'Mamografi meme kanserini 4 yıl önceden tespit edebilir'
40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik tarama programı kapsamında, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çekilen mamografi görüntülerinin tamamı dijital ve merkezi bir sistemde toplanıyor. Yapay zekâ algoritmaları, şüpheli bulguları yüksek doğrulukla tespit ederek radyologlara karar desteği sağlıyor ve raporlama sürecini hızlandırıyor.
Yeni sistemle birlikte, şüpheli bulgu tespit edilen hastalar için MHRS üzerinden öncelikli randevu oluşturuluyor. Hastalar ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına hızlıca yönlendirilerek, tedaviye erken aşamada başlanması hedefleniyor.