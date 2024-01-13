Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? DSÖ uyarı: 19 kat daha fazla...

13 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 12:29

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Aralık 2020'de de Türkiye'de tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Koronavirüs, geliştirilen aşılarla önemli ölçüde kontrol altına alınsa da yeni varyantlar etkili olmaya devam ediyor.

'KÜRESEL RİSK HALA YÜKSEK'

Son zamanlarda da Kovid-19'un yeniden artışa geçtiği iddiaları üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kritik açıklama geldi. DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

'SİRKÜLASYONU 19 KAT DAHA YÜKSEK'

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.