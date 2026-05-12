İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşayan Skye van Rensburg, kulaklarını temizlemek için kullandığı pamuklu çubuk nedeniyle her iki kulak zarını da zedeleyince yaklaşık 6 yıl boyunca ciddi işitme kaybıyla mücadele etti. Yaşadığı olayı anlatan genç kadın kulak çubuğu kullananları uyardı.

21 yaşındaki anne Skye van Rensburg, kulağını temizlemek isterken pamuklu çubuğu farkında olmadan fazla ileri itti. Bu sırada sol kulak zarının delindiğini belirten genç anne, olaydan hemen sonra işitme kaybı yaşamaya başladığını söyledi. Şiddetli ağrının birkaç dakika içinde ortaya çıktığını ifade eden kadın, ağrının yüzünün yan tarafına ve boynuna kadar yayıldığını anlattı.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İngiltere’deki sağlık danışma hattını birkaç kez aradığını belirten Skye van Rensburg, doktorların kendisine kulak zarının delindiğini söylediğini aktardı. The Sun'da yer alan habere göre; genç anneye ayrıca kulakta biriken kirin uzman tarafından temizlenmesi tavsiye edildi. Ancak işlem sırasında acı çekeceğini düşündüğü için tedaviyi uzun süre ertelediğini dile getirdi.

İŞİTME KAYBIYLA HAYATINA DEVAM ETTİ

Kulak zarındaki hasarın ardından ciddi kulak ağrıları ve yoğun kulak çınlaması yaşamaya başlayan kadın, duyduğu sesi “metal kapıların çarpışması”na benzetti. Zamanla işitme kaybına alışmaya çalıştığını belirten anne, yıllar sonra bu kez sağ kulağını temizlerken benzer bir sorun yaşadı. Pamuklu çubuğun kulak kirini kulak zarına doğru ittiğini ifade eden kadın, bu olay sonrası sağ kulağındaki işitme seviyesinin de büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

Yaşadığı süreçte günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini anlatan Skye van Rensburg, gece çocuğunun ağlamasını duymakta zorlandığını, kapı seslerini fark edemediğini ve denge problemleri yaşamaya başladığını belirtti. Genç anne, özellikle sürekli devam eden kulak çınlamasının hayat kalitesini büyük ölçüde düşürdüğünü ifade etti.

UĞULTU, ÇINLAMA, ZONKLAMA…

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre kulak çınlaması; uğultu, çınlama, tıslama veya zonklama şeklinde hissedilebiliyor. Uzmanlar, pamuklu çubukların kulak temizliği amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgularken, bu ürünlerin kulak kirini daha derine iterek tıkanıklığa ve kulak kanalında travmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

“ÇÖPE ATIN, BUNA DEĞMEZ”

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bir odyoloğa başvuran Skye van Rensburg, tedavinin ardından işitme yetisinin tamamen geri döndüğünü ifade etti.

Tedavi sonrasında çevresindeki tüm sesleri yeniden net şekilde duyabildiğini anlatan genç anne, yıllarca ne kadar az duyduğunu fark etmediğini söyledi. Yaşadığı deneyim sonrası çağrıda bulunan Skye van Rensburg, birçok kişinin pamuklu çubukların verebileceği zararın farkında olmadığını belirterek, “Kulak temizlediğinizi sanıyorsunuz ancak aslında kiri daha da içeri itiyorsunuz. Pamuklu çubukları çöpe atın, buna değmez” ifadelerini kullandı.

