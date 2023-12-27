Lösemiye karşı akıllı ilaç

27 Aralık 2023 08:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 08:13

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türk bilim adamları kanser tedavisinde çığır açan bir tedavi yöntemine imza attı. Araştırmacılar, nükseden ve dirençli ALL (akut lenfoblastik lösemi) kanserinde, laboratuvar ortamında genetik yapısını değiştirdikleri bağışıklık hücrelerini hastaya geri vererek kanser hücrelerini öldürmeyi başardı. Araştırmada bağışıklık hücreleri aradan zaman geçmesine rağmen stabil şekilde dolaşımda kaldı ve kanserin nüks etmesi durumunda tekrar tümör hücrelerini öldürdü. Hayvan testlerinde elde edilen sonuçlar, bilim dünyasının en saygın dergisi Nature yayın grubunda Cancer Gene Therapy’de yayımlandı.

GENETİK MÜHENDİSLİK İŞBAŞINDA

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan yeni tedavi ile ilgili şu bilgiyi verdi: Hastadan aldığımız T (bağışıklık) hücrelerini, laboratuvarda genetik olarak değiştirerek yeniden programlıyoruz. Hücrelere özel tanıma yeteneği veren kimerik antijen reseptörü (CAR) ekliyoruz. Son aşamada modifiye edilen T hücrelerini büyük ölçekte çoğaltarak güçlendiriyoruz.

HEDEF ODAKLI SALDIRI

CAR-T hücrelerinin, vücuttaki kanser hücrelerini tanıyarak kansere karşı özel bir saldırı başlattığını anlatan Taştan “CAR-T hücre terapisi, kanser hücrelerini spesifik olarak hedefler. Bu sayede sağlıklı hücrelere etki yapmaz, yalnızca kanser hücrelerini etkiler. Bu özelleştirilmiş yaklaşım, dirençli veya tekrarlayan ALL’de daha etkili bir tedavi seçeneği sunabilir” dedi.

TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARA UMUT

CAR-T hücre terapisi, ALL kanseri için FDA tarafından onaylanan bir tedavi metodu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan “Biz bu tedaviyi geliştirerek, kalıcı olmasını sağladık. Bundan sonraki süreçte insan klinik testlere geçmeyi ve ülkemizin yerli, akıllı, canlı ilaçlarından birini geliştirmeyi hedefliyoruz” diye açıkladı. Yakın zamanda faz çalışmalarına başlanacak olan akıllı ilaç, geleneksel tedaviye cevap vermeyen, dirençli lösemi hastaları için bir umut olacak.