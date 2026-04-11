Türkiye’de obezite tedavisinin sağlık sigortası kapsamına alınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Aon Türkiye Sağlık ve Novo Nordisk iş birliğiyle hazırlanan “Kilo Yönetiminde GLP-1 Kılavuzu”, obeziteyi kozmetik değil kronik bir hastalık olarak ele alarak sigorta sistemine dâhil edilmesi için yol haritası sundu.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya eridi! Zayıflama sırrını açıkladı

Yeni nesil GLP-1 tedavilerinin kilo yönetimindeki etkinliği üzerine hazırlanan bu kılavuz, sigorta şirketleri ve işverenlerin sağlık poliçelerini nasıl daha kapsayıcı hâle getirebileceğine odaklanıyor.

KISA VADELİ MALİYET UZUN VADELİ SAĞLIK

Kılavuzda, yeni nesil tedavilerin poliçelere eklenmesi “maliyet” değil “yatırım” olarak değerlendirilirken, işverenlerin de çalışan sağlığında daha aktif rol alması gerektiği vurgulandı. Obezitenin kapsam dışı bırakılmasının, obezitenin sebep olduğu 200’den fazla ikincil hastalığın takibini güçleştirdiği hatırlatılırken; kısa vadeli maliyetler ile uzun vadeli sağlık çıktıları arasında kurulan dengenin önemi ifade ediliyor.

