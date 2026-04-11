Obezite tedavisinde yeni yol haritası hazırlandı! Zayıflama iğneleri de sigorta kapsamında olmalı
Türkiye’de obezite tedavisinin sağlık sigortası kapsamına alınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.
- Kılavuz, obeziteyi kozmetik değil kronik bir hastalık olarak ele alıyor.
- Yeni nesil GLP-1 tedavilerinin kilo yönetimindeki etkinliği ele alınıyor.
- Sigorta şirketleri ve işverenlerin sağlık poliçelerini daha kapsayıcı hale getirmesi öneriliyor.
- Yeni nesil tedavilerin poliçelere eklenmesi “maliyet” değil “yatırım” olarak görülüyor.
- Obezitenin sigorta kapsamı dışında bırakılmasının, sebep olduğu ikincil hastalıkların takibini güçleştirdiği belirtiliyor.
- Kısa vadeli maliyetler ile uzun vadeli sağlık çıktıları arasındaki denge vurgulanıyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Aon Türkiye Sağlık ve Novo Nordisk iş birliğiyle hazırlanan “Kilo Yönetiminde GLP-1 Kılavuzu”, obeziteyi kozmetik değil kronik bir hastalık olarak ele alarak sigorta sistemine dâhil edilmesi için yol haritası sundu.
Yeni nesil GLP-1 tedavilerinin kilo yönetimindeki etkinliği üzerine hazırlanan bu kılavuz, sigorta şirketleri ve işverenlerin sağlık poliçelerini nasıl daha kapsayıcı hâle getirebileceğine odaklanıyor.
KISA VADELİ MALİYET UZUN VADELİ SAĞLIK
Kılavuzda, yeni nesil tedavilerin poliçelere eklenmesi “maliyet” değil “yatırım” olarak değerlendirilirken, işverenlerin de çalışan sağlığında daha aktif rol alması gerektiği vurgulandı. Obezitenin kapsam dışı bırakılmasının, obezitenin sebep olduğu 200’den fazla ikincil hastalığın takibini güçleştirdiği hatırlatılırken; kısa vadeli maliyetler ile uzun vadeli sağlık çıktıları arasında kurulan dengenin önemi ifade ediliyor.