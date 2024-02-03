Sevgi biriktiremeyen eşya biriktiriyor! Çöp evlerin temeli çocuklukta atılıyor

‘Çöp ev sendromu’ olarak da adlandırılabilecek, değersiz şeyleri biriktirme hastalığı çocukluk döneminde başlıyor. Uzmanlar, aile sevgisi görmeyen kişilerin ‘toplamaya’ daha meyilli olduğunu söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Değersiz, gereksiz ve sağlıksız ortamlara sebep olan eşyaları saklayan, biriktiren kişileri çevremizde sık görüyoruz. Farklı düzeylerde rastladığımız bu biriktirme veya atmama durumunun psikolojik bir bozukluk olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk “Dispozofobi olarak da adlandırılan bu durum çocukluk döneminde istismara uğramış, ağır travma yaşamış ya da ebeveynleri tarafından fiziksel veya duygusal ihtiyaçları karşılanamamış kişilerde daha sık görülür” dedi.

Biriktirme bozukluğunun dünyadaki görülme sıklığının yüzde 6, Türkiye’de ise yüzde 3 olduğunu ifade eden Dr. Şentürk, bu rakamın hiç de azımsanamayacak sayıda kişiye karşılık geldiğini vurguladı.

İstifleme bozukluğunda toplanan ve atılamayan eşyalar arasında bir benzerlik ya da bağlantı bulunmadığını dile getiren psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, şöyle devam etti: Herkesin atmaya kıyamadığı, hatırası olan bir şeyler vardır. Ancak bu sizin biriktirme hastalığınız olduğunu göstermez. Çünkü, dispozofobide biriktirilen eşyalar, eski gazete veya dergi, plastik eşya, eski kıyafet, mektup, posta, poşet, çöp, torba, karton ve akla gelebilecek her türlü şeyden oluşabilir. Neredeyse tamamı düzensiz ve dağınık bir toplama özelliğinin eseridir.

ERKEKLERDE VE YAŞLILARDA FAZLA

İstifleme bozukluğunun erkeklerde daha sık görüldüğünü de dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk “İstifleme belirtileri ilk olarak çocukluk ya da erken ergenlik döneminde ortalama 12-13 yaşlarında ortaya çıkarken yaşla birlikte giderek şiddetleniyor ve 30’lu yaşların ortasında kişinin düzenine ve çalışmasına engel olmaya başlıyor. Hastalığın teşhisi genellikle 40’lı yaşlarda konuluyor ve gidişatı genellikle kronik bir seyir gösteriyor. Yaşlıların biriktirmeye daha fazla meyilli olduğu görülüyor. İstifleme bozukluğu olan kişilerin ailesinde de en az bir kişinin bu problemi yaşadığı ve bu anlamda genetik geçişin bulunduğu düşünülüyor” dedi.

AĞIR DEPRESYONLA BİRLİKTE GÖRÜLEBİLİYOR

İstifleme bozukluğuna en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluğun ağır depresyon olduğuna işaret eden Dr. Şentürk, bazen de yaygın anksiyete bozukluğu, demans, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun da çöp ev sendromu ile birlikte görülebileceğini ifade etti.

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İstifleme bozukluğuna en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluğun ağır depresyon olduğuna işaret eden Dr. Şentürk, bazen de yaygın anksiyete bozukluğu, demans, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun da çöp ev sendromu ile birlikte görülebileceğini ifade etti.

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