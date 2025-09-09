Sevgisini ciğerinden bir parçayla parçayla ispatladı

46 yaşındaki Kadir Çalık, Hepatit C’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı ile mücadele ederken hayatının en zor günlerini yaşıyordu. Teşhis konulduğunda karaciğerinde aynı zamanda bir de kitle tespit edildi.

O anda hiç düşünmeden öne çıkan ise, 44 yaşındaki eşi İlknur Çalık oldu. Çevrelerinde donör olabilecek tek aday olan İlknur Hanım, “Eşimi kurtarmak için ne gerekiyorsa yaparım” diyerek testlere girdi.

Yapılan tetkikler sonunda uygun donör olduğu belirlendi. İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla İlknur Hanım’dan alınan karaciğer parçası eşine nakledildi.

Ve kaderin küçük bir sürprizi… Bu anlamlı nakil, çiftin evlilik yıl dönümüne denk geldi. İlknur Hanım, hayat arkadaşına en büyük hediyeyi, karaciğerinden bir parçayı vererek sundu.

“Bir şeyi gerçekten istersen, evren seninle iş birliği yapar” diyen İlknur Çalık, eşini kurtarmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Çift, genç yaşta bu büyük sınavı birlikte atlattıkları için şimdi daha umutlu, daha güçlü.

Bu hikâye yalnızca bir aşkın ve fedakârlığın değil, aynı zamandaorgan bağışınınöneminin de altını çiziyor. İlknur Hanım’ın dediği gibi:

“Ben eşim için çok istedim ve başardım. Şimdi aynı enerjiyi toplum olarak organ bağışına vermeliyiz. Organ bekleyen binlerce hastaya umut olabiliriz. Çünkü her bağış, bir başka aşkın yarım kalmaması, bir başka kalbin sevdikleriyle yeniden atabilmesi demektir. Organ bağışı sayesinde birinin sevgisi, başka birinin hayatına ışık olabilir.”

ORGAN BAĞIŞINDA TEREDDÜTLER VAR

Prof. Dr. Ayhan Dnçkan Türkye’de organ bağışı rakamlarının düşük olduğunu söyled. Prof.Dr. Dnçkan, “Herkes her an organ yetmezlğyaşayablr. Organınız fl as ettyse hçbr tedavsz kurtaramaz. İhtyacınız olan sadece brnnorganını sze bağışlamasıdır. Organ bağışındatereddütler var. İnsanlara ‘Yakınınızın organlarını bağışlar mısınız?’ dyorsunuz ama hayırcevabı alıyoruz. Hâlâ bunu aşamadık. Oranmlyon nüfus başına 7,2. Yurt dışında bu rakam40. Bzm 4 katımız” ded. Prof. Dr. Dnçkan

şu verler paylaştı: Yaklaşık 35 Bn Kş OrganBağışı Beklyor. Sağlık Bakanlığı’nın Ekm 2024verlerne göre; ülkemzde 25 bn 246 hastaböbrek nakl, 2 bn 650 hasta karacğer nakl vebn 477 hasta kalp nakl beklyor.