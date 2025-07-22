Organ bağışında yeni düzenlemeler: Nakilde öncelik akrabanın!

Yeni uygulamayla bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması hâlinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek.

HABER MERKEZİ - Türkiye’de organ bağışını artırmak ve organ bağışını teşvik etmek maksadıyla yeni düzenlemeler içeren yasa Meclis’te kabul edildi. Organ bağışında yeni bir dönem başlatan sistemde vatandaşlar artık e-Nabız, sağlık bilişim sistemleri ya da 2 şahit huzurunda sağlık tesislerinde bağış yapabilecek. Yeni uygulamayla, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması hâlinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. Organ nakli bekleyen binlerce vatandaş için nakil olma şansı artırılacak. Ayrıca kadavradan organ nakli de artacak.

İSPANYA’DA 49,3, TÜRKİYE’DE 4,3

Dünyada organ naklinin başarı ölçüsü 1 milyon nüfus başına düşen donör sayısına göre belirleniyor. Bu rakam İspanya’da 49,3 iken ABD’de 48,4, Türkiye’de ise sadece 4,3. Bu veriler, Türkiye’de kadavradan organ naklinin yeterli düzeyde olmadığını gösteriyor. Türkiye’de 2024 yılında 2 bin 75 beyin ölümü gerçekleşirken, bu ölümlerden sadece 365 kişinin organları bağışlandı. Canlıdan canlıya organ naklinde ise Türkiye dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Böbrekte ABD’den sonra ikinci sırada olan Türkiye, karaciğer naklinde ise birinci konumunda.