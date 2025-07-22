'10 yaş gençleşeceksin' derken... Göz kapağı estetiği patladı, ölüme kadar götürebilir!
Kadınlar altın günlerinde birbirlerine ‘Çok basit… sen de yaptır 10 yaş gençleşeceksin’ diyerek göz kapağı ameliyatı tavsiye ediyorlar. Ancak, denetimsiz estetik merkezlerinde basit bir operasyon gibi yapılan kapak ameliyatları, görme kaybından körlüğe ve hatta enfeksiyon sebebiyle ölüme bile yol açabiliyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Daha iyi görünme tutkusu, estetik ve kozmetik uygulamalara olan talebi patlattı. Son yıllarda en büyük rağbet gören estetik işlemlerin başında göz kapağı ameliyatları geliyor. Göz kapağı ameliyatının da diğer cerrahi operasyonlar gibi ciddiye alınması gereken bir işlem olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Emre Güler “Bu konuda en fazla bilgiye sahip olabilecek kişiler göz doktorlarıdır. Göz kapağı, vücuttaki diğer dokulardan çok daha hassas ve vücudun en ince cilt bölgesi olduğu için bu bölgedeki operasyonlar da göz kapağı, gözyaşı kanalı ve göz protezi konusunda uzmanlaşmış cerrahi uzmanları tarafından yapılmalıdır” uyarısını yaptı.
ESTETİK DEĞİL SAĞLIK SORUNU
Genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkan göz kapaklarındaki sarkmanın günlük hayatta sadece estetik görünümü bozmakla kalmayıp gözlerde yorgunluk hissi, görme alanı dediğimiz çevre görüşünde daralma gibi şikayetlere yol açtığını ifade eden Opr. Dr. Güler “Aslında tamamen yaşlanmaya bağlı doğal olarak gelişen bu süreç, fazla ilerlediğinde bahsettiğimiz şikâyetlerle hastalarımızın bize sık başvurduğu bir duruma dönüşebiliyor” dedi.
GÖZ HEKİMLERİ YAPMALI
Göz kapaklarındaki sarkmanın günümüzde en etkili tedavisi “blefaroplasti” adını verdiğimiz sarkmış cilt fazlalığının cerrahi olarak alınmasıdır. Bu operasyonlar en sık göz ve estetik cerrahisi uzmanları tarafından uygulanmaktadır. İdeal olan bu işlemin bir göz cerrahisi uzmanı tarafından yapılmasıdır. Çünkü göz hekimleri bu işlemi sadece salt estetik görünüm açısından değil, aynı zamanda göz kapağının fonksiyonlarını da hesaba katarak yapmaktadır. Örneğin cilt altı fazla yağ dokusunun alınması kronik göz kuruluğu ve buna bağlı gelişen birçok göz şikâyetlerine yol açabilmektedir. Veya cilt dokusunun fazla alınması göz kapağının tam kapanamamasına ve buna bağlı olarak kronik gözde irritasyon şikâyetlerine yol açabilmektedir. Kısacası bu işlemin estetik dışında göz kapağı ve göz sağlığının da hesaba katılması açısından göz hekimleri tarafından uygulanması daha uygun olabilir.
YILDA 1,7 MİLYON AMELİYAT
Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS)’nin yaptığı bir çalışma, cerrahi ve cerrahi olmayan toplam işlem sayısının 2022’ye göre 2023’te yüzde 3,4 artarak 34,9 milyona çıktığını gösteriyor. En çok gerçekleştirilen işlemler ise yılda 1,7 milyondan fazla işlem ve yüzde 24’lük bir artışla göz kapağı operasyonları. Sadece kadınların yaptırdığı bir işlem olarak görülen göz kapağı ameliyatı erkeklerin de favori estetiklerinden biri hâlini aldı.
EHLİYETSİZ ELLERDE KÖRLÜK RİSKİ VAR
Göz kapağı düşüklüğü ameliyatında en önemli noktalardan birinin göz kapağı yüksekliğinin ayarlanması olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Güler “Yapılacak cerrahi tedavi seçiminde muayenede uygulanacak tanı yöntemleri ve cerrahi tedavide tecrübe son derece önemlidir. Özellikle frontal askı cerrahisinde fazla düzeltmelerde göz kapağı yeterli esneklikte olmaz ve kapanmada problemler yaşanabilir. Biz rutin pratiğimizde kapaktaki sarkma, kişinin görme fonksiyonlarını ve günlük yaşantısını etkiliyorsa cerrahi öneriyoruz. Estetik kaygısı olanlarda ise cerrahi süreç ve sonuçlar hasta ile paylaşılıp makul ve gerçekçi beklentiler mevcut ise cerrahi uyguluyoruz. İçerisinde cerrahi kelimesi geçen hiçbir cerrahi işlem masumdur veya risk içermez denilemez. Ancak hekim, cerrahi ekip ve hasta bu konuyla ilgili üzerlerine düşen sorumluluklara riayet ederse cerrahi risk minimale iner ancak hiçbir zaman sıfırlanamaz. Hekimin mesleki tecrübesi, özellikle gözün kapak cerrahisi ile ilgilenen bir hekim olması önemlidir” dedi.