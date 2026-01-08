Yoğun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde, akşam yemeğini bitirip kendinizi koltuğa atmak çoğu kişi için günün en keyifli anlarından biri... O an geldiğinde koltuğa uzanıp, deyim yerindeyse rahatça “yayılmak” oldukça cazip görünüyor. Ancak bu masum gibi görünen oturuş şeklinin vücudunuz üzerinde olumsuz etkiler meydana getireceği pek çok kişinin aklına bile gelmiyor.

Evde televizyon izlerken ya da sohbet ederken oturma şeklinize dikkat! Bel, kalça ve diz ağrılarının nedeni gerçekten bu keyifli anlarda tercih edilen yanlış oturma pozisyonlarından kaynaklı olabilir.

“EN ZARARLI OTURMA ŞEKLİ”

Sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı bilgilendirici videolarla dikkat çeken Fizyoterapist Bülent Aydın, bu soruya net bir cevap verdi. Aydın, “Evde en zararlı oturma şekli” diyerek paylaştığı videosunda, özellikle ev ortamında sıkça tercih edilen bir oturuş biçiminin ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Tek bacak altta oturmak masum değil! Uzmanı “en zararlısı” diyerek nedenini açıkladı

BEL VE KALÇAYI VURUYOR

“Bel bölgesinde eğriliklere, kalça ve dizlerde ağrılara neden olabilir” diyen Fizyoterapist Bülent Aydın, evde en zararlı oturma şeklinin tek bacağın altına alındığı, sırtın koltuğa yaslandığı ve vücudun bir tarafa doğru eğimli olduğu pozisyon olduğunu belirtiyor. Bu şekilde oturmanın omurganın doğal dizilimini bozduğunu ifade eden Aydın, özellikle bel bölgesinde eğriliklere yol açabileceğini, zamanla kalça ve diz eklemlerinde ağrıların ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

BU OTURUŞ AĞRILARI ARTIRIYOR

Uzman fizyoterapiste göre, bu pozisyonda uzun süre hareketsiz kalmak da riski daha da artırıyor. Kasların tek taraflı yük altında kalması, eklemlerin dengesiz çalışması ve dolaşımın yavaşlaması gibi etkenler, ağrıların kronik hale gelmesine neden olabiliyor. Aydın, daha sağlıklı bir yaşam için oturma pozisyonlarının sık sık değiştirilmesi, uzun süre aynı şekilde kalınmaması ve gün içinde mutlaka hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

