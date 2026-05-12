ZİYNETİ KOCABIYIK- Obezite tedavisinde çalışmalar yapan Lilly Türkiye, Beyoğlu’nda tarihî Hope Alkazar’da gerçekleştireceği “Obezite: Görünmeyen Gerçekler” deneyim alanında duyulara hitap eden kapsayıcı bir “deneyim alanı” oluşturdu.

11–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında açık olacak deneyim alanı, ziyaretçileri obezite hastalığıyla ilgili bilime dayalı gerçekleri keşfetmeye ve günlük yargıların ötesine geçmeye davet ediyor. Deneyim alanının açılışı dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Feray Akbaş obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek IPSOS tarafından yapılan “Obezite Algısı Araştırması”na göre kilo vermek isteyenlerin neredeyse yarısının bu problemi kendi kendine çözmeye çalıştığını söyledi.

