Uzmanı uyardı: Salgın hastalıklar bahara kadar devam edecek

17 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:28

Türkiye'de özellikle son birkaç haftadır çocuk, yetişkin fark etmeksizin hasta olan insan sayısında gözle görülür bir artış var, herkes öksürüyor, hastanelerin acil servisleri ise dolup taşıyor.

Okuldaki çocukların, iş yerlerindeki yetişkinlerin ortak sorunu ise şiddetli öksürük. Çok sayıda insan eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile doktora gitmeye başlayınca 'Türkiye'de bir salgın mı var?' sorusu gündem oldu, uzmanların uyarıları peş peşe geldi.

GRİP, NEZLE, RSV, COVİD...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sezonun başlamasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, grip, nezle, RSV, Covid-19 ve koronavirüsler dahil olmak üzere hepsinin birlikte ülke genelinde yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

'BAHAR AYLARININ BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK'

Hastalık sürecinin bir süre daha devam edeceğini aktaran Şener, enfeksiyonların Türkiye'ye geç giriş yaptığını belirterek şunları kaydetti:

“Enfeksiyonlar mart ayının sonuna kadar hatta bahar aylarının başına kadar dahi devam edebilir. Son zamanlarda en fazla duyduğumuz şikayet, özellikle okul çağındaki çocuklarda ve 65 yaş üstünde, üst solunum yolu enfeksiyonlarını atlatmalarına rağmen geçmeyen ve devam eden inatçı öksürükler."



Prof. Dr. Alper Şener

OKULA GİDEN ÇOCUKLARA UYARI

Okul çağındaki çocuklarda dikkat edilmesi gereken durumlara da değinen Prof. Dr. Şener, hasta olan çocukların okula gitmemesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Okul çağındaki çocuklarda hasta olan kişilerin okula gitmemesi ideal olandır. Çünkü bütün toplumun maskeyle korunması dediğimiz kavram salgın döneminde çok test edildi. Maalesef istediğimiz oranda etkili olmadı. Eğer hasta çocuk okula gidecekse kapalı alandayken, sınıfın içindeyken cerrahi maskeyle, havalanmayı çok engellemeyen maskeyle oturması lazım. Teneffüslerde ise maskeyi rahatlıkla çıkarabilmelidir. Sınıflarda dikkat edeceğimiz durum ise 45 dakikalık eğitim sürenin sonucunda sınıfın mutlaka düzgün havalandırılması lazım."

65 YAŞ ÜSTÜNE MASKE ŞART

Prof. Dr. Şener, 65 yaş üstü vatandaşların kapalı alanlara girerken maskeden vazgeçmemesi gerektiğine değinerek şunları kaydetti:

“Bu hastalarda viral enfeksiyonlar ağır seyrediyor ve hastaneye yatış, yoğun bakıma gidiş yolu daha kısa oluyor. Bu yaş grubundaki kişiler kapalı alana girerken, otobüse binerken, metrobüse binerken, asansöre binerken, 12-14 metrekareden daha dar bir alanda 3-4 kişiden daha fazla oturacaklarsa mutlaka maske takmaları gerekiyor. Evde oturdukları odayı mutlaka günde en az 2 kere; bir sabah bir akşam olmak üzere havalandırmaları gerekiyor. Onlar için maske şart.”

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını belirterek, "Bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Koca, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve Covid vakalarının görüldüğünü belirtti.