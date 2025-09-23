Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor

Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnme vakalarında “Mekanik Trombektomi” adı verilen yöntemle, anjiyo işlemi gibi kasık atardamarından ince bir kateterle girilerek beyindeki tıkalı damara ulaşılıyor ve pıhtı çıkarılıyor. İnme tedavisinde çığır açan bu yöntem, Türkiye’de başarıyla uygulanıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Beyindeki pıhtılar, inme tedavisinde bir devrim olarak değerlendirilen ‘Mekanik Trombektomi’ adlı nöroradyoloji uygulamasıyla, açık cerrahiye gerek kalmaksızın kasık atardamarından girilerek çıkarılabiliyor. Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş Boyun Derneği (AOSNHNR), Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR) ve Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD) tarafından ortak olarak İstanbul’da düzenlenen kongrede ele alınan konulardan biri de ‘Mekanik Trombektomi’ oldu.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin inme (felç) geçirdiğini söyleyen Türk Nöroradyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Velioğlu, inmenin en çok ölüme ve sakatlığa yol açan nörolojik hastalıkların başında geldiğini belirterek, “Ancak inme artık tedavisi mümkün bir hastalıktır. Girişimsel nöroradyolojide kullanılan mekanik trombektomi yöntemi sayesinde kasıktan girerek hastaları hayata döndürüyoruz” dedi.

Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor - 1. Resim

TIKANMIŞ BORUNUN AÇILMASI GİBİ

İlaç tedavilerinin, özellikle büyük damarları tıkayan pıhtılarda yetersiz kalabildiğine işaret eden Prof. Dr. Velioğlu, “Modern bir yöntem olan mekanik trombektomi, bu noktada devreye giriyor. Mekanik trombektomi beyindeki büyük damarları tıkayan kan pıhtılarını çıkarmak için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. Bu yöntemde, kasıktaki bir atardamardan girilerek kateter adı verilen ince, esnek bir tüp beyindeki tıkalı damara kadar ilerletilir. Kateterin ucunda bulunan özel bir cihaz kullanılarak pıhtı vakumlanarak yakalanır ve damardan çıkarılır. Tıkanan damar anında açılır ve beyne yeniden kan akışı sağlanır” diye anlattı.

Mekanik trombektominin, “tıkanmış bir borunun özel aparatlarla açılması” gibi düşünülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Velioğlu, “Borunun içini tıkayan bir cisim (pıhtı), özel bir tel ya da vakumla çekilip çıkarılır. Boru açılınca su akışı normale döner” dedi.

İnme tedavisinde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Velioğlu şunları söyledi: İnme başladığında, tıkanan damarın beslediği beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. Her 1 dakikada 1,9 milyon beyin hücresi kaybediyoruz. Bu sebeple ilk 6 saat altın değerindedir.

Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor - 2. Resim

BEYİN UZMANLARI İSTANBUL'DA BULUŞTU 

Dünyanın İlk Asya-Okyanusya ve Avrupa Nöroradyoloji Ortak Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş Boyun Derneği (AOSNHNR), Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR) ve Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD) tarafından ilk defa ortak olarak düzenlenen kongre İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1.500 bilim insanı bir araya geldi.

Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyoloji Derneği Kongre Başkanı ve Türk Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Talı, “Kongre, nöroradyologlar, radyologlar, nörologlar, beyin cerrahları, nörobilim araştırmacıları ve baş-boyun görüntüleme alanında uzmanlaşan genç hekimler için bilgi ve deneyimlerini artırma, fikir alışverişinde bulunma ve meslek gelişimlerini destekleme açısından eşsiz bir fırsat oluşturdu. Kongrede özellikle yapay zekânın nöroradyolojideki uygulamaları öne çıktı. Milimetrik beyin kanamalarını veya bilgisayarlı tomografi kesitlerinde gözle görülemeyen kafatası kırıklarını tespit edebilen yapay zekâ yazılımları tanıtıldı. Ayrıca, omurga ve disk hastalıklarının ameliyatsız tedavisinde çığır açan yeni yöntemler paylaşıldı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nihat Kahveci, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladıJasikevicius'e göre EuroBasket 2025'in en iyisi Türkiye: Muhteşemdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebi - Sağlık"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebiUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor - SağlıkUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyorEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz - SağlıkEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsinizErken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şart - SağlıkErken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şartGözü ovuşturmak kötü körlük sebebi - SağlıkGözü ovuşturmak kötü körlük sebebiDoktorun kapısında kriz geçirdi! Fıtık sandığı ağrı kalp krizinin habercisi çıktı - SağlıkDoktorun kapısında kriz geçirdi! Fıtık sandığı ağrı kalp krizinin habercisi çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...