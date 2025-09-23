Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Beyindeki pıhtılar, inme tedavisinde bir devrim olarak değerlendirilen ‘Mekanik Trombektomi’ adlı nöroradyoloji uygulamasıyla, açık cerrahiye gerek kalmaksızın kasık atardamarından girilerek çıkarılabiliyor. Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş Boyun Derneği (AOSNHNR), Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR) ve Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD) tarafından ortak olarak İstanbul’da düzenlenen kongrede ele alınan konulardan biri de ‘Mekanik Trombektomi’ oldu.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin inme (felç) geçirdiğini söyleyen Türk Nöroradyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Velioğlu, inmenin en çok ölüme ve sakatlığa yol açan nörolojik hastalıkların başında geldiğini belirterek, “Ancak inme artık tedavisi mümkün bir hastalıktır. Girişimsel nöroradyolojide kullanılan mekanik trombektomi yöntemi sayesinde kasıktan girerek hastaları hayata döndürüyoruz” dedi.

TIKANMIŞ BORUNUN AÇILMASI GİBİ

İlaç tedavilerinin, özellikle büyük damarları tıkayan pıhtılarda yetersiz kalabildiğine işaret eden Prof. Dr. Velioğlu, “Modern bir yöntem olan mekanik trombektomi, bu noktada devreye giriyor. Mekanik trombektomi beyindeki büyük damarları tıkayan kan pıhtılarını çıkarmak için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. Bu yöntemde, kasıktaki bir atardamardan girilerek kateter adı verilen ince, esnek bir tüp beyindeki tıkalı damara kadar ilerletilir. Kateterin ucunda bulunan özel bir cihaz kullanılarak pıhtı vakumlanarak yakalanır ve damardan çıkarılır. Tıkanan damar anında açılır ve beyne yeniden kan akışı sağlanır” diye anlattı.

Mekanik trombektominin, “tıkanmış bir borunun özel aparatlarla açılması” gibi düşünülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Velioğlu, “Borunun içini tıkayan bir cisim (pıhtı), özel bir tel ya da vakumla çekilip çıkarılır. Boru açılınca su akışı normale döner” dedi.

İnme tedavisinde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Velioğlu şunları söyledi: İnme başladığında, tıkanan damarın beslediği beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. Her 1 dakikada 1,9 milyon beyin hücresi kaybediyoruz. Bu sebeple ilk 6 saat altın değerindedir.