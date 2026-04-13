Turkcell Genel Müdürü Koç, "Akıllı sürüş ve akıllı yollar sayesinde hem trafik kazalarının azalacağını hem de daha verimli, daha az emisyonlu ama zamanımızın da yolda daha az geçtiği bir dünyaya doğru gidiyoruz." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G'nin bir etkileşim teknolojisi olduğunu belirterek, "Elektrikli araçlar artık hayatımızın bir parçası ve 5G ile bu araçlar yollarla, trafik işaretleriyle ve diğer araçlarla sürekli veri alışverişinde bulunacak." dedi. Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ 2026) AA muhabirinin sorularını cevaplayan Koç, 5G teknolojisinin asıl hedefinin sanayi olduğunu belirtti.

Koç, 5G'nin makineler için yapılmış bir teknoloji olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Makinelerin birbirine bağlanmasını sağlayan ve verimliliği çok artıran bir teknoloji. Onun için de bütün sanayi kurumlarıyla bire bir görüşüyoruz. Çünkü artık uçtan uca gecikmenin minimum olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Ben 1 Nisan'daki lansmanda da bir örnek olsun diye Togg modelini 150 kilometre uzaktan kullanmıştım. Artık fabrikalardaki bütün sensörler 5G ile birbirine bağlanabilecek. Milyonlarca cihaz birbirine bağlanacak."

5G'nin üretim bantlarında verimliliği üst seviyeye taşıyacağını ve bu teknolojinin her anlamda hız getirdiğini vurgulayan Koç, "5G, nasıl bizim internet hızımızı artırdıysa sanayiye de karar alma süreçlerine de hız getirecek. Çünkü artık bir hata olduğu zaman anında görebileceğiniz bir sisteme doğru gidiyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka teknolojilerini kullanarak hata olmadan önce de tahmin ederek üretim bandını yüzde 100 çalışabilir hale getirebileceksiniz." diye konuştu.

"5G TEKNOLOJİSİNE 'ETKİLEŞİM TEKNOLOJİSİ' DİYORUZ"

Otomotiv dünyasında 5G'nin oluşturacağı somut farklara işaret eden Koç, güvenlik ve çevre vurgusu yaparak, şöyle devam etti:

"Öncelikle bizim 'akıllı yollar' konseptiyle beraber artık trafikteki sıkışmalar daha önceden tahmin edilebilecek. Çünkü artık sadece arabalar değil, arabaların yanında yollar da akıllı hale geliyor. Oradaki trafik işaretleri akıllı hale geliyor, sensörlü olacak, hava durumunu bize söyleyecek. Öndeki araba bizimle konuşacağı için, o frene bastığı zaman bizim daha önceden haberimiz olacak. Bundan dolayı trafik kazalarının miktarı azalacak. Akıllı sürüş ve akıllı yollar sayesinde hem trafik kazalarının azalacağını hem de daha verimli, daha az emisyonlu ama zamanımızın da yolda daha az geçtiği bir dünyaya doğru gidiyoruz."

Koç, elektrikli araçların ve akıllı ulaşım sistemlerinin 5G ile yeni bir boyuta evrileceğini dile getirerek, "Biz 4G teknolojisine 'iletişim teknolojisi', 5G teknolojisine ise 'etkileşim teknolojisi' diyoruz. İnsanın insanla, insanın makineyle, makinenin insanla ve makinenin makineyle etkileşimi." dedi.

Makinelerin etkileşiminde en önemli unsurlardan birinin de araçlar olduğuna dikkati çeken Koç, söz konusu teknolojisiyle artık arabaların yollarla, yolların arabalarla konuşarak daha verimli bir hayatın olacağını sözlerine ekledi.

