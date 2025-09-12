Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli’de geliştirdiği projelerle emin adımlarla ilerleyen ve adını her geçen gün daha geniş kitlelere duyuran Akven İnşaat, şehrin en prestijli projelerinden biri olmaya aday yeni yatırımı Akven Nexus için ön talep sürecini başlattı.

Detayları çok yakında paylaşılacak olan proje; modern mimarisi, güçlü lokasyonu ve fonksiyonel yapısıyla hem iş dünyasına hem de yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Şehrin merkezinde yükselecek olan Akven Nexus, iş ve hayat konseptini Akven güvencesiyle bir araya getirerek Kocaeli’nin gayrimenkul piyasasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Akven İnşaat, yeni projesi “Nexus” için ön talep sürecini başlattı - 1. Resim

Akven İnşaat Pazarlama ve Satış Direktörü Yasemin Dinçok, proje ile ilgili yaptığı açıklamada: ‘’ İş ve hayatı bir araya getirdiğimiz Akven Nexus ile bölgemize değer katacak kalıcı bir yapı inşa ediyoruz. Ön talep süreciyle birlikte projeye ilgi duyanlara, satış süreci başladığında hem avantajlı fiyat hem de ilk seçim hakkını sunacağız. Ön talep bırakmak isteyen yatırımcılarımız bizlere 0262 333 1 444 numaralı telefonumuzdan arayarak yada WhatApp yoluyla mesaj bırakarak ulaşabilir.” dedi.

 

