Düğün ve mezuniyet sezonunun açılmasıyla birlikte moda dünyasındaki hareketlilik arttı. Trendyolmilla verilerine göre mayıs ayında abiye elbise satışları bir önceki aya göre yüzde 85 yükselirken, topuklu ayakkabı satışları da yüzde 55 arttı. Davet modasındaki yükselişi tasarım gücüyle buluşturan Trendyolmilla, son olarak Cannes kırmızı halısında Demet Özdemir'in tercih ettiği tasarımla da uluslararası sahnede dikkat çekti.

Düğün mevsiminin başlaması ve mezuniyet balolarının yaklaşması, Türkiye’nin önde gelen online moda platformu Trendyolmilla’nın kullanıcı tercihlerine yansıdı.

Baharın gelişiyle birlikte gardıroplarını yenileyen ve özel gün heyecanı yaşayan kullanıcılar, nisan ve mayıs aylarında platformda yüz binlerce "abiye" araması gerçekleştirdi. Bu yoğun ilgi abiye elbise satışlarında mayıs ve nisan aylarındaki fark ile dikkat çekti. Trendyolmilla verileri, abiye kıyafetlerin Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 85 arttığını ortaya koydu. Kullanıcıların abiye elbiselerde en çok tercih ettikleri renkler ise sırasıyla siyah, kırmızı, kahverengi, lacivert ve bordo oldu. Şıklığı tamamlamak isteyenlerin ikinci tercihi ise topuklu ayakkabı kategorisi oldu. Abiye elbiselerin vazgeçilmezi topuklu ayakkabı modellerine olan talep, mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 55 oranında artış gösterdi.

TRENDYOLMİLLA TASARIMI CANNES KIRMIZI HALISINA UZANDI

Trendyolmilla, bu sezon yalnızca düğün ve mezuniyet davetlerinde değil, moda dünyasının en prestijli sahnelerinde de adından söz ettirdi. Markanın davet ve abiye kategorisindeki tasarım gücü, Mayıs ayında Cannes kırmızı halısında yürüyen Demet Özdemir'e özel hazırlanan Trendyolmilla imzalı görünümle uluslararası vitrine taşındı. Özdemir'in büyük beğeni toplayan stili, markanın özel davet modasındaki tasarım yaklaşımını global ölçekte görünür kılarken, Trendyolmilla'nın milyonlarca moda tutkununun tercih ettiği davet şıklığını dünya moda gündemine taşıdığını da ortaya koydu.

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