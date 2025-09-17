Pluxee, Türkiye’de çalışanların mutluluğunu ölçtü

Pluxee’nin “Türkiye’de Çalışanlar Ne Kadar Mutlu?” başlıklı araştırması, iş hayatında mutluluğu ve çalışan bağlılığını etkileyen faktörlere dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Pluxee uygulaması, sosyal medya ve e-posta gibi kanallar üzerinden Mayıs 2025 tarihinde yürütülen, mutluluk ve bağlılık üzerine kurulu bir nörobilim modeli kullanılan çalışmaya Türkiye genelinde farklı bölge ve sektörlerden 2.100’ün üzerinde çalışan katıldı.

ÇALIŞAN MUTLULUĞU VE BAĞLILIĞI GLOBAL ORTALAMANIN ALTINDA

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de çalışanların mutluluk skoru 10 üzerinden 6,5 oldu. Katılımcılar özellikle “özerklik”, “kişisel gelişim” ve “anlam ve amaç” başlıklarında yeterli desteği görmediklerini belirtti. Bu başlıklar aynı zamanda bağlılık skoruna da etki etti.

Çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık skoru ortalaması globalde 7,8 olurken Türkiye ortalaması 6,4’te kaldı. Türkiye’de coğrafi bölgeler arası mutluluk ve bağlılık skorlarına bakıldığında, mutluluk skorunun en düşük olduğu bölge 5,9 ortalama ile Marmara. Marmara Bölgesi’nde çalışanlar kariyerlerini ilerletme konusunda daha az fırsat olduğunu düşünüyor; ayrıca çalışanların “güven” konusunda da daha düşük skora sahip olması çalışan mutluluğu ve bağlılığını olumsuz etkiliyor. En mutlu çalışanların ise Doğu Anadolu’da bulunduğu görülüyor. Doğu Anadolu’nun mutluluk skoru 7,2 olurken bu bölgeyi Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu izliyor.

EN MUTLU ÇALIŞANLAR 51-60 YAŞ GRUBUNDA

Araştırmaya göre çalışanların yaşı ilerledikçe mutluluk skoru artıyor. 51-60 yaş grubundaki çalışanlar, “özerklik” alanında 7.0, “dinlenilme hissi” konusunda ise 7.1 puanla diğer yaş gruplarının önüne geçiyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 47'Sİ İŞYERİNİ TAVSİYE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 47’si, kendi organizasyonunu “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımlıyor ve tavsiye ediyor. Ancak iş yerinde özerklik, işin bir amaca ve anlama hizmet ettiğine dair inanç, işe duyulan güven, kişisel gelişim ve iş yeri ilişkileri gibi kriterlerde Türkiye, global ortalamaların altında kalıyor.

Pluxee Türkiye olarak işverenlerin çalışan beklentilerini daha iyi anlaması, sundukları deneyimi iyileştirmesi için içgörü sunmaya devam ettiklerini belirten Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu araştırmaya ilişkin şunları söyledi: