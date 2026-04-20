Grup bünyesindeki şirketlerin yetenekleri kullanılarak güncel tehditlere karşı oluşturulan Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi, Malezya’da düzenlenen DSA 2026 Fuarı’nda ilk kez yurt dışında tanıtıldı.

Asya-Pasifik bölgesinin en prestijli savunma organizasyonlarından biri olan DSA 2026 (Defence Services Asia), bu yıl 23 Nisan’a kadar Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da ziyaretçileri ağırlayacak. Türk savunma sanayisinin küresel temsilcilerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bölgedeki stratejik varlığını pekiştirmek ve modern muharebe sahasının en büyük tehditlerinden biri olan drone saldırılarına karşı geliştirdiği Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi’ni (C-UAS) tanıtmak üzere fuardaki yerini aldı.

Değişen dünya dinamikleri ve asimetrik harp yöntemleri, savunma stratejilerinde yüksek performans yanında, bu tür sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümleri zorunlu kılıyor. SYS Grup, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansmanın ardından, bu yenilikçi mimariyi yurt dışında ilk kez Asya pazarının kalbinde görücüye çıkardı.

Söz konusu savunma mimarisi, farklı menzil katmanlarında yüksek imha kabiliyeti sunan temel bileşenlerden oluşuyor. UNIROBOTICS, yüksek hassasiyetli TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri) ile dijital entegrasyonu sağlıyor ve sistemin omurgasında yer alıyor. CANiK, dakikada 1200 atım hızına ulaşan CANiK M3, dakikada 950 atım hızına ulaşan M2F ve dakikada 650 atım hızına ulaşan M2 QCB ağır makineli tüfek ailesi caydırıcılık sağlıyor. AEI Systems’ın düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atım hızına sahip VENOM LR (30x113 mm) orta kalibre topu ile ateş gücü üst seviyeye çıkıyor.

SYS Grup, drone tedbirini uluslararası arenaya çıkardı

Bu entegre yapı, sürü drone saldırılarından taktik İHA'lara kadar geniş bir yelpazedeki tehditleri, geleneksel hava savunma füzelerine kıyasla çok daha düşük bir operasyonel maliyetle etkisiz hale getiriyor. Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi; SYS Grup’un sağladığı hızlı teslimat, güvenli tedarik zinciri, sorunsuz entegrasyon ve ölçeklenebilir üretim imkanlarıyla öne çıkıyor.

Fuar süresince SYS Grup şirketleri, bu mimariyi gerçek kullanım senaryolarıyla tanıtarak, bölge ordularının modernizasyon projelerinde kritik bir çözüm ortağı olma vizyonunu vurgulayacak.

SYS Grup CEO’su Cahit Utku ARAL, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değişen dünya dinamiklerini doğru okumak, savunma sanayii açısından her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Modern muharebe ortamı artık sadece güçlü sistemler değil, aynı zamanda maliyet etkin ve sürdürülebilir çözümler gerektiriyor. SYS Grup olarak geliştirdiğimiz tüm ürünleri bu anlayış doğrultusunda tasarlıyoruz. Yeni nesil mobil katmanlı C-UAS mimarimiz de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bu mimari sayesinde, her tür drone tehdidine karşı maliyet etkin ve ölçeklenebilir bir savunma yapısı oluşturabiliyoruz.

Bu mimariyi duyurmamızın ardından geçen kısa sürede büyük bir ilgi gördük. DSA ile birlikte bu mimariyi uluslararası arenaya da çıkarmaya başladık. Asya-Pasifik uzun yıllardır güçlü varlık gösterdiğimiz pazarlardan birisi. DSA 2026’da bu pazardaki iddiamızı daha güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. Fuar kapsamında hem mevcut iş birliklerimizi güçlendirmeyi hem de yeni ortaklıklarla bölgedeki varlığımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”

