Yeni nesil yatırım bankası Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin ana sponsoru oldu. Türk basketboluna önemli katkı sağlayacak iş birliğinin imza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Basketbolun zirvesine giden yol azim, disiplin ve yeteneğe yatırım yapmaktan geçiyor. Bu değerleri sahada somutlaştıran Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin yeni ana sponsoru olan Tera Bank, spora ve gençlere olan güçlü desteğini gerçekleştirdiği iş birliği ile bir kez daha ortaya koyuyor.

Yalnızca rakamların değil, fikirlerin gücüne inanan Türkiye’nin yeni nesil yatırım bankası Tera Bank, Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği çerçevesinde basketbolun strateji, dayanışma, liderlik, hızlı karar alma ve ortak hedefe odaklanma gibi değerlerini “Yatırıma Değer Fikirlerin Bankası” vizyonuyla finans dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iş birliği, Türk sporu ve gençlerin potansiyeline yapılan güçlü bir yatırım olmanın yanı sıra, sporun birleştirici gücünü ön planda tutan toplumsal faydalarını da destekleyecek.

Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu

Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Basketbolu diğer sporlardan ayıran en önemli unsur, zaman içinde oluşmuş kendine has kültürüdür. Bu kültür; oyunun hızından, kararların anlık sonuç üretmesinden ve hatanın saklanamamasından beslenir. Basketbolda hata gizlenmez; kabul edilir, analiz edilir ve bir sonraki pozisyonda düzeltilir. Bu yönüyle basketbol, öz eleştiriyi doğal bir refleks haline getirmiş bir spordur.

Bizi bu iş birliğine getiren şey; skorlar, kupalar ya da tabelalar değil. Bizi buraya getiren şey, basketbolun temsil ettiği değerlerdir. Zirveye giden hiçbir yol kolay değildir. Ne sporda ne hayatta ne de finansta… Zirveye giden yol azimden, disiplinden ve yeteneğe doğru zamanda yatırım yapmaktan geçer."

BASKETBOLUN KÜLTÜRÜ BİZİM İŞ YAPMA BİÇİMİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR

"Tera Holding olarak biz, kısa vadeli kazanımların değil, uzun vadeli ve kalıcı değerin peşindeyiz. Başarıyı yalnızca rakamlarla değil; kurduğumuz sistemlerle, oluşturduğumuz kültürle ve geride bıraktığımız yapıyla ölçeriz. Basketbol; kurumsal disiplinin, net rollerin ve ortak hedef bilincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biridir. İşte bu anlayış bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor. Bu nedenle basketbolu desteklemek bizim için bir pazarlama kararı değil; stratejik bir tercihtir.

Tera Bank olarak bankacılığa bakışımız da bu anlayıştan besleniyor. Biz başarıyı plansız risklerle değil; süreçlerle, disiplinle ve güvenle inşa ediyoruz. Basketbolda olduğu gibi bankacılıkta da tek bir maç kazanabilirsiniz ama sürdürülebilir başarı, sezonlar boyunca doğru kararlar almayı gerektirir. İşte bu nedenle Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olmaktan büyük bir gurur duyuyor."

Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, uzun yıllardır yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en rekabetçi ligleri arasında yer almaktadır. Kulüplerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, ligimizin sportif kalitesini ve kurumsal gücünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu tablo, Türk basketbolunun uluslararası alandaki saygın konumunun en somut göstergesidir. Ligimiz; sahadaki rekabetin yanı sıra, kulüplerimizin organizasyonel kapasitesi, altyapı çalışmaları ve yetiştirdiği oyuncularla sürdürülebilir bir yapı inşa etmektedir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önceliğimiz, bu yapıyı her sezon daha ileri taşımak ve ligimizin kalitesini kalıcı hale getirmektir. Bugün, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak Tera Bank aramıza katılıyor. Yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulan, yeni nesil yatırım bankacılığının önemli temsilcisi Tera Bank ile yaptığımız bu iş birliğinin, ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tera Bank’ın inovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımı; ligimizin dinamizmi ve gelişim vizyonuyla son derece uyum göstermektedir. Bereketi, sürekliliği ve geleceğe değer katma anlayışını simgeleyen Tera adının taşıdığı değeri ve anlamı basketbolla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü ligler; doğru planlama, güven ortamı ve istikrarla büyür. Sponsorluk yapısı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede yaptığımız sürdürülebilir iş birlikleri, kulüplerimizin ve ligimizin marka değerinin artmasına destek olur. Hedefimiz; Avrupa’da rekabet eden, kulüpleriyle kıta basketboluna yön veren, kurumsal standartları yüksek bir lig yapısını kalıcı hale getirmektir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, bugün geldiği noktayla bu hedefin güçlü bir örneğini sunmaktadır. Bu tören vesilesiyle, ligimize verdikleri destek için Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen ve Tera Bank ailesine teşekkür ediyor; bu iş birliğinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türk basketbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Basketbol, farklı kültürleri buluşturan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve gençlere ilham veren bir ortak dilin oluştuğu küresel ölçekte milyonları bir araya getiren önemli bir spor branşı. Tera Bank’ın gerçekleştirmiş olduğu bu iş birliği aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtımına katkı sunarak, ülkemizin spor aracılığıyla küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine de destek olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası