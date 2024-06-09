Türk yatırımcıların rotası Latin Amerika! Paraguay ve Venezuela ilgi çekiyor

Türk iş adamları, Latin Amerika ülkelerine yatırımlarını artırmak için harekete geçti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Venezuela ve Paraguay İş Konseyleri, Mayıs ayında Latin Amerika ülkeleri Paraguay ve Venezuela'ya ziyaretlerde bulundu, olası yatırımlar hakkında görüşmeler yaptı.

DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Ali Galip İlter, Venezuela'nın coğrafi konumunun, hem Karayipler hem de Atlantik pazarlarına erişim sağlayarak ticaret yollarını ve ulaşımı kolaylaştırdığını belirtti.

İlter, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden bazılarına sahip olmasının Venezuela'yı, küresel enerji piyasalarında kritik bir oyuncu haline getirdiğini anlattı.

Venezuela ekonomisinin, petrolün ötesinde, özellikle tarım, turizm, madencilik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde çeşitlendirme potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken İlter, Türkiye'nin Venezuela ile olan dış ticaretinde ise 2014-2018 döneminde ithalatçıyken 2019-2020 yıllarında ise ihracatçı konumunda bulunduğunu dile getirdi.

2022'DE İTHALAT YÜZDE 30 YÜKSELDİ

İlter, "2022'de Türkiye'nin Venezuela'dan ithalatının yüzde 30 yükseldiği bir dönem olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 22 arttı. 2023'te ithalatın yarıya inmesi ile dış ticaret denge kazanırken dış ticaret hacmi 733 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 Mayıs ile 2024 Nisan arasındaki süreçte Türkiye'nin Venezuela'ya ihracatı 397 milyon dolar, Venezuela'dan ithalatı 395 milyon dolar oldu. Türkiye'nin Venezuela'ya ihracatında un ve pastacılık ürünleri, değirmencilik, enerji, su ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar öne çıkıyor. Türkiye'nin Venezuela'dan ithalatında ise demir-çelik, enerji, organik kimyasallar, alüminyum eşya, altın ve mücevherler öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Konsey olarak Venezuela'ya mayıs ayında heyet ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan İlter, Venezuela'yı Latin Amerika'daki Türk yatırımları için stratejik bir nokta olarak gördüklerini ifade etti.

İlter, "Venezuela, sadece ham madde ihracatının ötesinde, nihai ürünler elde etmek için bir üretim merkezi olarak gelişmesi için bir fırsat olarak görülebilir. Türk iş insanları, La Guaira Özel Ekonomik Bölgesi'nde de yatırım yapabilir. Türk şirketlerinin La Guaira Özel Ekonomik Bölgesi'nde yatırım yapmasıyla birlikte, karşılıklı ticari ilişkinin gelişmesi de bekleniyor. Özel ekonomik bölgesindeki işbirliği, iki ülke arasında bir dönüm noktası olarak, ekonomik kalkınmayı artırmayı vadediyor. Türkiye'den Venezuela'ya ilk yatırımlar gıda ve makine sektörleri üzerine odaklanabilir. Bu yatırımlar beraberinde daha fazla sermaye akışını, vergi gelirlerinde artışı, teknoloji ve bilgi transferi, eğitim ve yeni iş olanakları getirecektir." dedi.



Paraguay Dışişleri Bakan Yardımcısı Patricia Frutos

"PARAGUAY, LATİN AMERİKA'DA DİNAMİK VE BÜYÜYEN BİR EKONOMİYE SAHİP"

DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan, Paraguay'ın, konumu ve Güney Ortak Pazarı'na (MERCOSUR) üyeliğiyle önemli bölgesel pazarlara erişim sağladığını belirterek, ülkenin Pasifik İttifakı'na katılma çabalarının ticari ortakları çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir çabaya da işaret ettiğini kaydetti.

Ayboğan, Paraguay'ın soya fasulyesi, sığır eti ve diğer tarım ürünlerinin önde gelen ihracatçı olduğunu ve tarımın, büyüme potansiyeli olan güçlü bir sektör olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Paraguay'ın dünyanın en büyük elektrik ihracatçılarından biri olduğunu anımsatan Ayboğan, "Paraguay yüzde 3,7 enflasyon oranı ve yüzde 4,5 gayrisafi yurt içi hasıla büyüme oranı ile istikrarlı bir ekonomik yapıya sahip. Yüzde 2,9 ortalama büyüme oranıyla Paraguay, Latin Amerika'da dinamik ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Ülkedeki düşük enflasyon oranları ve uygun maliyetli enerji kaynakları, Paraguay'ı yatırım için ideal bir yer haline getiriyor. Paraguay'ın geniş pazar erişimi, Türk firmalarına Latin Amerika'da ihracat hacmini artırmaya olanak tanıyor." diye konuştu.

Ayboğan, Paraguay'ın iş iklimi endeksinde Latin Amerika'da birinci sırada yer almasının, ülkenin yatırımcılar için cazip kılan önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'nin Paraguay'dan ithalatı 41 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti"

Paraguay'ın, MERCOSUR üyeliği sayesinde, yaklaşık 295 milyon nüfusu olan bir pazara erişim imkanı bulunduğunu vurgulayan Ayboğan, bu geniş pazar erişiminin Türk firmalarının Latin Amerika'da yeni iş fırsatları yakalamasına ve ihracat hacmini artırmasına olanak tanıdığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ekonomik güven ortamı, düşük enflasyon, uygun enerji maliyetleri ve geniş tarım alanları gibi avantajlar, Türk yatırımcılar için Paraguay'ı cazip bir yatırım destinasyonu haline getiriyor. Gelecekte, bu avantajların daha fazla değerlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ticaretin kolaylaştırılması, sektörel işbirliklerinin artırılması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, Türkiye ve Paraguay arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayacak. Türkiye, Paraguay ile dış ticaretinde 2014-2018'de ortalama 200 milyon dolar açık verirken, 2019-2023'te 37 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2023 Mayıs ile 2024 Nisan arasındaki dönemde Türkiye'nin Paraguay'a ihracatı 41,6 milyon dolar oldu. Türkiye'nin Paraguay'dan ithalatı 41 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin Paraguay'a ihracatında demir çelik sektörü önde geliyor. İhracatımız yılda ortalama 42 milyon dolar olurken demir-çelik sektöründen ihracatımız 19 milyon dolar oldu."

Ayboğan, konsey olarak, mayıs ayında Paraguay'a heyet ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi'nin karşı kanat kuruluşu "Union Industrial Paraguaya" ile toplantı ve mutabakat zaptı imzaladıklarını sözlerine ekledi.