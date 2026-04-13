Türkiye’de Kıymetli madenler sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin iş birliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek, kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla ülkenin önde gelen 9 altın rafinerisinin girişimiyle Altın Rafinerileri Derneği kuruldu.

Türkiye’de kıymetli metaller sektörünün gelişimi, uluslararası standartlara uyumu ve küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla Altın Rafinerileri Derneği, Ahltacı Metal Rafineri A.Ş., Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş., Onsa Rafineri A.Ş., Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş., İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., Samsun Altın Rafineri Tic. A.Ş., Özbağ Rafineri ve Kıymetli Madenler A.Ş., GMR Genç Metal Rafineri A.Ş., Altın Rafineri Dünyası A.Ş. girişimiyle kurulurak ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi stratejik öneme sahip kıymetli metallerin rafinasyonu, geri dönüşümü ve ticaretinde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren Dernek; Türkiye’nin bu alanda küresel bir referans merkezi haline gelmesini desteklemeyi hedefliyor.

SEKTÖRÜN STRATEJİK BÜYÜKLÜĞÜ VE ÖNEMİ

Kıymetli metaller sektörü, Türkiye ekonomisinde yalnızca finansal değil, aynı zamanda sanayi, ihracat ve finansal sistem açısından kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, dünyada altın talebinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alırken; İstanbul, bölgesel bir kıymetli metaller ticaret merkezi olarak konumlanıyor. Rafineriler ise bu zincirin en kritik halkasını oluşturuyor.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel düzenlemeler kapsamında, Türkiye’de rafinasyon faaliyetleri yalnızca lisanslı ve denetimli rafineriler tarafından yürütülebiliyor. Bu durum, sektörün yüksek regülasyon altında çalıştığını, şeffaflık ve güvenilirliğin esas olduğunu ve rafinerilerin finansal sistem açısından stratejik öneme sahip aktörler olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye kıymetli metaller sektöründe yeni dönem: Altın Rafinerileri Derneği kuruldu

“TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL REFERANS NOKTASI HALİNE GETİRME HEDEFİ”

Altın Rafinerileri Derneği; sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin iş birliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek, amuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösterecek. Dernek aynı zamanda, sektörle ilgili politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak, küresel platformlarda Türkiye’yi temsil edecek, tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve etik standartları teşvik edecek çalışmalar yürütecek.

Altın Rafinerileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı yaptığı açıklamada, “Bölgesel gelişmeleri göz önüne alarak, hedefimiz bir an önce Türkiye’yi küresel referans noktası haline getirmek” olduğunu söyledi. Dünya genelinde London Bullion Market Association (LBMA) gibi kurumlar, kıymetli metaller piyasalarında standart belirleyici rol üstlendiğini aktaran Ahlatcı, Türkiye’de kurulan bu yeni yapının, benzer şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte standartların gelişimine katkı sunmayı, mevcut uluslararası entegrasyonu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin küresel değer zincirindeki konumunu yukarı taşımayı hedeflediğini vurguluyor.

KAMUOYU, PİYASA VE REGÜLASYON ARASINDA KÖPRÜ

Altın Rafinerileri Derneği, yalnızca sektör temsilciliği yapmakla sınırlı kalmayarak; kamuoyu ile sektör arasında doğru bilgi akışını sağlayan; yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmelere karşı hızlı aksiyon alan; akademi, medya ve sivil toplum ile diyalog geliştiren aktif bir platform olarak konumlanacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI

Derneğin kuruluşu ile ilgili olarak konuşan Altın Rafinerileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Kıymetli metaller sektörü, finansal sistemde güven unsuru oluşturması, ihracat ve cari dengeye katkısı, yüksek katma değerli üretim yapısı ve geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için stratejik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Altın Rafinerileri Derneği’nin kurulmasıyla birlikte sektörün daha şeffaf, güçlü ve uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşmasını, Türkiye’nin kıymetli metallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini ve finansal piyasalarla entegrasyonunun güçlenmesini bekliyoruz” dedi.

ALTIN RAFİNELERİ DERNEĞİ (ARD) HAKKINDA

Altın Rafinerileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu amaç ve kapsamına uygun olarak 10.02.2026 tarihinde kurularak İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 13.02.2026 tarih ve E-87385697450-1084750 sayılı oluruyla faaliyetine başlamıştır. Olağan Genel Kurulu yapıalan kadarki ilk altı aylık süreçte Geçici Yöentim Kurulu Başkanlığına Ahlatcı Metal Rafinerisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı seçilmiştir. Dernek, Türkiye’de kıymetli metallerin rafinasyonu, geri dönüşümü ve ticareti alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşların katılımıyla kurulmuş olup, sektörün gelişimini desteklemek, uluslararası standartlara uyumu artırmak ve Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

