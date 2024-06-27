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12 Dev Adam hazırlık maçında rahat kazandı! Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi güzel prova

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
12 Dev Adam hazırlık maçında rahat kazandı! Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi güzel prova
Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Mücadele, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde Ay-yıldızlılar, hazırlık maçında Filipinler ile karşılaştı. Milli Takım sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ay-yıldızlılar, Macaristan, İtalya, İzlanda gibi takımlarla karşılaşacak. Elemeler öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen Ay-yıldızlılar, Filipinler ile hazırlık maçında mücadele etti. Mücadele 84- 73 Milli Takım lehine sonuçlandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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