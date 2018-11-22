Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüklerimizin ekonomik anlamda battığı ve UEFA’dan gelebilecek cezalardan kurtulmak adına formüller aradığı şu dönemde yaşımız da fazla çıktı. Spor Toto Süper Lig adımız ama yerli anlamında o kadar değil. Yabancı bazında bakıldığında emekli kramponlar sandığına dönüyoruz. Ki Avrupa’nın 5 büyük ligini bir konuda solluyoruz. O da yaş ortalamamız. Bu sezon Süper Lig’de süre alan oyuncuların yaş ortalaması 28,53. Bu rakam İtalya’da 27,42, İngiltere’de 27,1, İspanya’da 27,04, Fransa’da 25,89 ve Almanya’da 25,86. En genç lige sahip Bundesliga’da şampiyonluklara ambargo koyan ancak bu sezon kötü olan Bayern Münih 27,95’le en yaşlı takım. En genci ise 23,89’luk yaş ortalamayla Leipzig.



En genç Monaco

Avrupa’nın önde gelen 5 büyük ligine göre en yaşlı 6 takım da Türkiye’de. Ve ne ilginçtir ki en yaşlı takım (30,52) konumundaki Medipol Başakşehir Süper Lig’in lideri. Başakşehir’i 30,34’lük yaş ortalamasıyla Ankaragücü ve 30,09’la Akhisarspor, 29,6 ile Aytemiz Alanyaspor, 29,45’le DG Sivasspor ve 29,29’la Beşiktaş izliyor. Avrupa’nın en genç kulübü ise 23,85’lik yaş ortalamasıyla Monaco. İngiltere’nin en genci Wolverhampton (25,64), İspanya’da Celta Vigo (25,45) ve İtalya’da Fiorentina (24). Yaşlı olarak diğer liglerdeki durum ise şöyle; İngiltere-Burnley (28,45), İspanya-Eibar (28,66), Fransa-Montpellier (27,73), İtalya-Chievo (29,12).