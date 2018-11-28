Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta kaprisleriyle hem yönetimi, hem teknik ekibi, hem de taraftarları sinirlendiren Ryan Babel kendi kuyusunu kazdı. Yıllık 2,1 milyon avroluk ücretinin 3,2 milyon avroya yükseltilmesini ve 3 senelik yeni sözleşme yapılmasını isteyerek yönetimi zor durumda bırakan Hollandalı yıldız, talebi gerçekleşmeyince de formdan düşmüştü. 32 yaşındaki oyuncunun son yaptığı hareket ise bardağı taşırdı. Sosyal medyada kendisine “Kasımpaşa’ya dönüp yılda 200 bin avroya oynamak ister misin? şeklinde soru soran taraftara çok ağır ifadelerle hakaret eden Babel büyük tepki gördü. Yönetim futbolcuyla görüşüp savunma isteyecek ve tavırlarının devamı halinde ipler kopacak. Yöneticilerin çoğunluğun Babel’in kadro dışı bırakılmasını istediği gelen bilgiler arasında.



Ülke dışına!

Öte yandan Ryan Babel’in, Başakşehir maçı devre arasında Teknik Direktör Şenol Güneş’le de tartışma yaşadığı iddia edildi. Lens’in yerine Ljajic’in oyuna girmesine sinirlenen yıldız oyuncunun Güneş’e dönüp, “Ne yapıyorsun?” dediği, tecrübeli çalıştırıcının “Sen işine bak” demesi üzerine Babel’in yüksek sesle iki defa “Futboldan anlamıyorsun” şeklinde bağırdığı konuşuluyor. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Kadro dışı değil, ülke dışı!” şeklinde ifadeler kullanıyor.