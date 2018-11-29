Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisine çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün yapılan Tottenham-Inter karşılaşmasını yöneten Çakır'ı derbide görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 23 derbide düdük çaldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, bu sezon ilk kez derbi yönetecek.MHK, bu sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Fırat Aydınus'u tercih etmişti. Çakır, son olarak 25 Şubat 2018'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide görev almıştı. Geçen sezonun 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş, 3-1 kazanmıştı.

- 7 maçın 5'ini Galatasaray kazandı

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.

Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

- 2 kırmızı, 33 sarı kart gösterdi

42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.

İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.

- Bu sezonki maçlar

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, bu sezon şu ana kadar TFF Süper Kupa ve 8 lig maçına çıktı.

Son iki haftada maç yönetmeyen Çakır, Galatasaray'ın, Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa ve bir lig maçında görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'yı penaltılar sonucunda rakibine kaptırırken, ligde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Çakır, bu sezon Beşiktaş'ın da tek lig maçında düdük çalarken, siyah-beyazlılar deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Çakır'ın yönettiği derbiler

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig