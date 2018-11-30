Anadolu Efes, karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Poirier'le pota altından basketler üreten Baskonia karşısında Anderson ve Dunston'la sayılar bulan Anadolu Efes, Beaubois'in üç sayılık basketiyle 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı:17-6. Lacivert-beyazlı ekip, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Baskonia, 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirse de çabuk toparlanan Anadolu Efes, Motum ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 15. dakikayı 36-28 üstün geçti. Oyunu dengeleyen ve farkı kapatan İspanyol ekibi, Hilliard'ın üç sayılık basketiyle 18. dakikada öne geçti: 36-37. Dunston'ın etkili oyunuyla yeniden öne geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.
İkinci yarıda hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Simon'un iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 7 sayıya (57-50) taşıdı. Hücumda sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Baskonia, Voigtmann'ın basketleriyle 26. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 59-60. Taraftar desteğini arkasına alan ve Doğuş Balbay'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 10 sayıya (70-60) çıkardı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 75-67 üstün girdi.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar üreten rakibine Motum'un basketleriyle karşılık veren Anadolu Efes, 34. dakikayı 84-75 üstün tamamladı. Micic'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere (88-78) taşıyan Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Micic ve Motum'un sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 96-85 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Aare Halliko (Estonya)
Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 14, Anderson 7, Moerman 10, Dunston 10, Larkin, Doğuş Balbay 11, Motum 16, Pleiss 4, Simon 8
Baskonia: Granger 10, Hilliard 15, Shields 3, Shengelia 6, Poirier 6, Vildoza, Voigtmann 15, Huertas 8, Janning 20, Diop 2
1. Periyot: 25-17
Devre: 44-42
3. Periyot: 75-67
Beş faulle oyundan çıkan: 39.03 Shengelia (Baskonia)