Galatasaray galibiyetinin ardından 1 günlük izin yapan Beşiktaş, 7 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe, Babel, Roco, Caner ve Lens'in yanı sıra salonda çalışan Adriano, takımla birlikte sahaya çıkmadı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından yardımcı antrenör Guti'nin de yer aldığı pas idmanı gerçekleştirdi. Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, pas antrenmanının ardından düz koşu yaparak çalışmayı bırakırken diğer isimler şut çalışması yaptı. Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı özel öğrenciler de antrenmanı takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlılarda özellikle Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi gösterildi.
Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı
04.12.2018 - 17:40 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,
591849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591849.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2