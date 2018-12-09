Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.



DEMREN: "TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ''Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü dünya kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan bankamız yönetimi ve genel müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun'' dedi.