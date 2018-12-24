Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en önemli maçında Galatasaray, ligin namağlup tek takımı Fenerbahçe Beko’yu 84-74’lük skorla devirdi. Ligde ve Avrupa’da yoluna tam gaz devam eden güçlü rakibi karşısında, Sinan Erdem’i dolduran taraftarının desteğini de arkasına alan sarı-kırmızılı takım, Harrison’un üç tane üç sayılık isabet bulduğu ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. Ev sahibi takımın dış şut yağmuruna ikinci çeyrekte Vesely’nin pota altından bulduğu sayılarla cevap veren Obradovic’in öğrencileri, soyunma odasına girilirken farkı 5 sayıya indirdi: 43-38.

ESKİ DOSTU YIKTI

Üçüncü periyodun büyük bölümünü çift haneyle önde götüren Galatasaray, son saniyede Lauvergne’den gelen üçlüğe engel olamasa da son çeyreğe 7 sayıya farkla girdi (59-52). Dördüncü çeyrekte savunmasını oldukça sertleştiren Fenerbahçe, sabırla hücum ederek bitime 7 dakika kala farkı 4 sayıya indirdi: 62-58. Kalan bölümde Galatasaray hata yapmadı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Ertuğrul Erdoğan yönetimindeki Galatasaray, sarı-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisine nokta koyan isim oldu. Diğer sonuçlar: Tofaş-Anadolu Efes: 81-93, Afyon Belediye-Türk Telekom: 77-79.

BİZDEN İYİLERDİ

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray’ın galibiyeti hak ettiğini söyledi. Sarı-kırmızılıların her konuda kendilerinden daha üstün performans gösterdiğini belirten Obradovic, “Basketbolda önemi olan her noktada bizden iyilerdi” dedi.

KARAKTER KOYDUK

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, derbi galibiyetini takımdaki birlik ve beraberlikle kazandıklarını söyledi. Müthiş bir kenetlenme yaşadıklarını belirten Erdoğan, “Fenerbahçe Avrupa’nın en formda takımı ama derbiler her sonuca açık olur. Oyuncularımızın karakteri belirleyici oldu” dedi.