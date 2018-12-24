Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatya’nın puan kaybettiği haftada evinde Sivasspor’u ağırlayan Galatasaray’da tek parola galibiyetti. Cimbom bu maçı kazanıp devre arasına da moralli girmek istiyordu. Mücadele yüksek tempoda başladı. 9’da Ndiaye’nin hatasında araya giren Douglas hızlı ilerleyip soluna bıraktı, Robinho kaleye cepheden gören noktada topla buluştu. Brezilyalı yıldız, sol köşeye net bir vuruş yapıp Sivas’ı öne geçirdi: 1-0. 18’de Belhanda rakip ceza sahasının sol bölümünde topu kurtarmaya çalışırken, Uğur’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce penaltı olmadığını söyledi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Eren, sağ köşeye topu nişanladı: 1-1.

ONYEKURU SAHNEDE

Beraberliğin ardından vites artıran Galatasaray, 30’da Feghouli’nin müthiş füzesiyle 2-1’i yakaladı. Sarı-kırmızılılar tamamen kontrolü eline aldı derken Robinho yine sahneye çıktı. İlk golün kopyası bir vuruşla skora yeniden denge geldi: 2-2. Devreye eşitlikle girilirken, heyecan fırtınası ikinci yarı kaldığı yerden devam etti. 50’de Fernando’nun pasında Onyekuru topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt incelemesi sonrası VAR’dan ‘gol’ kararı geldi: 3-2. Dakikalar 69’u gösterirken Mariano sağdan ortaladı, Belhanda kayarak topu Eren’e çıkardı ancak bu oyuncu ıskalayınca golü yapmak Onyekuru’ya düştü: 4-2. Galatasaray bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

G.Saray’da son haftalarda formu gittikçe yükselen ve bu sezon ligde ilk golünü Sivasspor’a atan Sophiane Feghouli maçın ardından, “Bu hafta bizim için çok önemliydi. Puan farkını azaltmış olmak da çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilincinde çalıştık ve 3 puanı aldık” derken, “İnşallah bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacağız. Hocamın bana şans vermediği dönemde iyi çalıştım ve son haftalarda hocam, bu çalışmanın karşılığında bana forma şansı verdi. Elhamdülillah bugün de golümü attım” dedi.

ALBAYRAK: ÖZLEMİŞTİK

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise maçın ardından, “Galibiyeti özlemiştik. Herkes görüyor ki cezalı ve sakatlar döndükçe hem galip geliyor hem keyif veren futbol oynuyoruz. İnşallah ocak ayında yapacağımız transferlerle camianın daha keyif alacağı bir takım ulaştıracağız. Çok yorulduk. Gidip 24 saat uyuyacağım” sözlerini kullandı. Başakşehir maçı sonrası sarf ettiği, “Farkı koruduk” sözleriyle ilgili konuşan Albayrak; “Galatasaray taraftarları kusura bakmasınlar. Puan kaybı sonrası konuşmak zor oluyor. Kelimelerin yerlerini değiştirerek onları üzdüm” şeklinde konuştu.

TARİHE GEÇTİ

G.Saray’da dün tarihi bir gece yaşandı. 16 yaşındaki Mustafa Kapı uzatmada oyuna dahil olarak, en küçük yaşta ligde oynama rekorunu Emre Belözoğlu’dan (17 yaş - 1997 A.Gücü maçı) devraldı. Mustafa değişiklik için kenara gelirken, yine Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak genç futbolcunun oyuna girmesi için topu taca bıraktı. Mustafa, Feghouli ile değişerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmiş oldu. Maçın ardından taraftarlar Mustafa’dan kendilerine ‘üçlü çektirmesini’ isterken genç futbolcu kaptan Muslera’ya gitti, tecrübeli file bekçisi de taraftarın isteğinin yerine getirilmesini söyleyerek oyuncuyu üçlü çektirmeye gönderdi. Galibiyetle birlikte çekilen üçlü tribünleri coşturdu.

KADROYA ALINMADI

Galatasaray’ın stoperlerinden Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık sebebiyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz’in maç öncesinde mide bulantısı ve hâlsizlik şikâyetleri sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.

5 MAÇ SONRA

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ilk defa mağlup oldu. Sivas ekibi, Süper Lig’in 12. haftasında göreve başlayan Keleş yönetiminde daha önce çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanıp, birinde berabere kalmış, büyük çıkış yakalamıştı.

BELHANDA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig’de 4 maç aradan sonra forma giydi. Faslı futbolcu, millî takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.