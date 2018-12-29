Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko’nun önünde durulmuyor. Temsilcimiz 15. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’i 65-63 yenerek hem liderliğini sürdürdü, hem de THY Eurolague’deki son finalin rövanşını almış oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 11, toplamda da 14 galibiyetini elde etti. Temsilcimiz maça fırtına gibi başladı. Vesely ve Melli ile pota altından sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Dış atışlardan sayılar bulan rakibi karşısında Vesely ile pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda ve savunmada ritmini kaybeden sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarı 32-32 eşitlikle sona erdi.

8-0'LIK SERİYLE BİTİRDİ

Üçüncü periyotta iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekti. Ayon’la pota altında üstünlük kuran Real Madrid’e Melih Mahmutoğlu’nun üç sayılık basketiyle karşılık veren Obradovic’in ekibi, 26. dakikada farkı 5 sayıya (41-36) taşıdı. 6-0’lık seri yakalayan İspanyol ekibi, 28. dakikada öne geçti: 41-42. Çabuk toparlanan ve taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, final periyoduna 48-44 üstün girdi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Dixon ile iç ve dış atışlardan sayılar üreten temsilcimiz, 34. dakikayı 57-56 önde tamamladı. Savunmasını sertleştiren Real Madrid, Tavares’in pota altından, Fernandez’in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0’lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 6 sayıya taşıdı: 57-63. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Guduric ve Vesely’in sayılarıyla yakaladığı seriyi Datome’nin basket faulü ile 8-0’a getiren Fenerbahçe Beko salondan 65-63 galip ayrıldı.

TOPU FIRLATINCA...

Real Madrid‘in yıldızı Sergio Llull maça erken veda etti. Maçın ilk çeyreğinde sportmenlik dışı faul yapan İspanyol oyun kurucu, 3. çeyreğin ortasında bu defa topu yere fırlattı ve hakemler Llull’e teknik faul verdi. Bir sportmenlik dışı, bir de teknik faul alan Llull, kural gereği diskalifiye oldu ve maça son çeyreği oynayamadan veda etti.

ATEŞLER İÇİNDE

Fenerbahçe Beko’nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı. Müsabakayı 2015-16, 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Pero Antic de takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Makedon oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.