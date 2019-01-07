Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor, Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük gmrevine Ümit Özat’ı getirdi. Devre arası kamp çalışmalarının devam ettiği Antalya Titanic Otel’de Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya gelen Ümit Özat, sezon sonu opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Eren; “Anlaşmamız şimdiden iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Ümit Özat’ın Giresunspor’daki yardımcılıklarını ise Güven Varol, Eren Aydın, Aydın Tosyalı, Serkan Damla, Murat Özat ve Hasan Sönmez yapacak.