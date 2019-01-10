Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Emre Taşdemir, dün sarı-kırmızılı ekibin Antalya'da yaptığı devre arası kampına katılmıştı.