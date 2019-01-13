Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Red Bull Arena’da oynanan ve 1-1 biten mücadeleye İsmail, Mariano, Maicon, Donk, Linnes, Belhanda, Fernando, Sinan, Ndiaye, Yunus, Feghouli on biriyle başladı. İkinci yarıda Ömer Bayram (64), Mustafa (90), Selçuk İnan (46), Ahmet (dk.46), Atalay (dk.84), Celil (dk.88), Gökay (dk.90), Muğdat (dk.72) oyuna dâhil oldu. Henüz 2. dakikada Poulsen’in pasında topla buluşan Werner’in şutu yan ağlarda kaldı. Almanların 34’te savunma arkasına attığı top İsmail’i de aştı, Poulsen önünde kalan topa net bir vuruş yaptı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Feghouli beğenildi

55. dakikada Sinan’ın pasıyla buluşan Linnes, sol kanattan topla hızlı bir şekilde ilerledi. Rakip ceza alanına girerek düzgün bir vuruş yapan Norveçli tabelaya eşitlik getirdi: 1-1. 67. dakikadaki köşe vuruşunda topa iyi yükselen Maicon gole yaklaştı ancak savunma araya girdi. 75'teki Werner'in pasında Adams topa sert vurdu fakat çerçeveyi bulamadı. Kalan bölümdeki karşılıklı denemeler sonuçsuz kalınca maç 1-1 bitti. Sarı-kırmızılı takımda golün sahibi Linnes futboluyla büyük beğeni toplarken Feghouli de olumlu not alan oyunculardan oldu. İkinci yarıda maça giren Selçuk İnan'dan sonra G.Saray'ın daha çok top kaybı yaptığı görüldü. Alman ekibinde Türk futbolcu Atınç Nukan 76. dakikada oyuna dâhil oldu.

ÇAMDAL İKNA OLDU

2014 yılında Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin avro ödenerek büyük ümitlerle alınan ancak “İstenmeyen adam” hâline dönüşen Tarık Çamdal ile sonunda yollar ayrılıyor. Geçen sezon Süper Lig’de hiç oynamadan 1,5 milyon avroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı. Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık, “800 bin avro ödeyelim, yolları ayıralım” teklifine ‘tamam’ dedi. Tarık’ın Karagümrük ile görüştüğü öğrenildi.